Bergsåkerskuskens lycka – Rikard N Skoglund nådde drömgränsen 20 miljoner: "En lättnad"

Efter andraplatsen med Tsar Brodde i lopp 9 på Solvalla under onsdagskvällen var det klart.

Den gav 62 500 kronor och Rikard N Skoglund passerade drömgränsen.

Totalt har nu Bergsåkersproffset kört in 20 045 236 kronor under året som kusk, hans överlägset bästa siffra under travkarriären.

– Det känns bra, jag hade på känn att skulle kunna klara det när jag hade kört ett halvår. Då förstod jag att det fanns en realistisk möjlighet. Nu är det skönt att det blev klart ganska tidigt så det inte behövde bli en press närmare nyår. På det sättet är det en lättnad, säger Skoglund från bilen på väg hemåt efter tävlingskvällen.

Han fortsätter:

– Man fantiserar ju hur saker ska kännas när det handlar om att vinna storlopp eller köra in 20 miljoner. Innan man har gjort det tror man att det ska känns annorlunda, nu känns det nästan som vanligt och man värdesätter det nästan mer när man vill ha saker.

Succéåret är ett kvitto på att kusken har nått en ny nivå och är med och slåss i toppen, mot de bästa i Sverigeeliten.

– Det visar väl att man är att räkna med, säger han.

Rikard N Skoglund körde in drygt 12 miljoner kronor under 2018 så det är ett stort steg till den nu passerade drömgränsen.

Han förklarar det med hårt och målmedvetet arbete.

– Jag har utvecklats som kusk under en längre tid. I den här sporten har man med sig förra året in i nästa också och jag har skaffar mig nya kunder och ju bättre det går desto bättre hästar får man köra.

I ett hektiskt tävlingsschema finns inte mycket tid för att fira för kusken.

– Det är tävlingar hela tiden, det ska först bli skönt att komma hem efter att ha varit på resande fot ett tag. Sedan får jag gå ut och käka något när man har något dag med lite mindre tävlingar här framöver.

1 december väntar sedan en välförtjänt semester för Skoglund.

– Då åker jag till Thailand och jag åker med Ulf Ohlsson bland annat, säger han.

Samtidigt är tävlingsåret inte över för det. Resan har planerats in strategiskt mellan Gävles V75-omgång i slutet av november och Bergsåkers V75-omgång i mitten av december.

Rikard N Skoglund vill mer – hela tiden.

– Det gäller att kliva upp dagen efter och fortsätta, allt är en färskvara och kan man kan inte leva länge på det som varit. Det är så många som vill dit så jag ska kämpa för att hålla mig kvar här uppe.

Vad blir nästa mål?

– Det blir att försöka slå de här siffrorna. Jag får sikta på att dubbla fjolårets summa vilket skulle innebära att köra in totalt 25 miljoner innan årsskiftet. Men nästa år blir det svårt att dubbla det här. Då får jag hoppas att jag kan fortsätta att köra fina hästar och kämpa för att komma upp i samma siffror, säger Skoglund.