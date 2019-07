Betygen nära att krossa läkardrömmen – nu ansvarar Jesper för kvinnors hälsa: "Jag kommer nära kärnan i livet"

Regnet smattrar och ett åskväder av bibliska proportioner utspelar sig utanför Jesper Agrells villa i Allsta. Helt plötsligt går elen; kaffebryggarens droppande avtar så sakteliga och det blir mörkt. Desto ljusare ser Jesper Agrell på sin 50-årsdag.

– Jag tänker att man är som en lök med olika lager, där det innersta lagret är när jag var tre år och så byggs det på. Jag känner mig inte som 50 år direkt, utan ibland som 15 och ibland som 25, säger Jesper Agrell i dunklet.

Hans föräldrar var ritingenjörer och han ärvde en fallenhet för att teckna och kalligrafera från dem. Under uppväxten i Njurunda var han också intresserad av människokroppen.

– Mina föräldrar gav mig känslan av att jag kunde nå hur långt jag ville. Skolan var rolig, jag var vetgirig men kanske lite väl mycket för vissa lärare.

Först efter studenten från Hedbergska skolan stod det klart att det naturvetenskapliga skulle bli huvudspåret.

– Innan jag började plugga så jobbade jag en sommar och delade bland annat ut tidningar, vilket var slitigt som tusan. Jag testade på att vara grovsanerare och kröp runt i silos och dammsög spån. Men så jobbade jag också som vårdbiträde och kände att det var det jag ville göra, att vårda och hjälpa människor.

Sex högskoleprov och sex ansökningar till läkarlinjen senare kom han slutligen in på utbildningen vid Linköpings universitet, vid 24 års ålder. Efter examen återvände han till Sundsvall, närmare bestämt till Sundsvalls sjukhus, där han har varit verksam sedan 2000. I dag är han medicinskt ansvarig för regionens ultraljudsverksamhet inom kvinnosjukvården.

– Jag kommer nära kärnan i livet. Som födelse, sexualitet, fortplantning och död eftersom vi också vårdar cancersjuka kvinnor. Sen har jag möjlighet att ta del av kvinnans liv på ett sätt som jag aldrig hade kunnat annars. Jag stortrivs med mitt jobb och vill inte vara någon annanstans.

Så vitt Jesper vet kommer 50-årsdagen att firas hemma tillsammans med den närmsta släkten. Till saken hör att Jespers fru, Johanna, fyller 50 senare i höst. Kanske blir det ett större gemensamt firande till hösten, spår Jesper. Han och Johanna blev ett par i gymnasiet, pluggade samtidigt i Linköping och har nu varit gifta i mer än 25 år.

– Vi älskar verkligen varandra - men dessutom måste man vara där för varandra, vara närvarande och kommunicera för att hålla passionen levande.

Vilken har varit den bästa perioden i ditt liv?

– Det är nu skulle jag säga. Det blir bara bättre och bättre.

Faktaruta:

Namn: Jesper Agrell.

Fyller: 50 år den 5 juli.

Bor: I villa i Allsta.

Gör: Överläkare på kvinnokliniken på Sundsvalls sjukhus.

Familj: Fru, två barn i 18- och 20-årsåldern samt två hundar.

Intressen: Tränar judo och åker snowboard.

Ser: Kriminalserien Black Spot.

På nattduksbordet: Ingenting. "Jag somnar direkt när jag lägger mig".

Citat: "I never lose. I either win or I learn" – Nelson Mandela.