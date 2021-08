BILDEXTRA: Anna Ternheim i Stadshusparken: "Åh vad jag är glad att ni är här!"

Anna Ternheim gör en lång akustisk sommarturné helt solo i sommar. På torsdagen var det dags för Sundsvall att välkomna artisten till ännu en sommarkväll i Stadshusparken.

Hon klev upp på scenen med inte mindre än sex gitarrer och en publik som tydligt visade sin uppskattning. På sitt Instagramkonto innan konserten hade artisten lovat att hon skulle "play my heart out for you."

Och visst var hon personlig och öppnade hjärtat i sitt första mellansnack när hon berättade om sin känsla från scenen och riktade sig direkt till publiken.

– Tack! Åh vad jag är glad att ni är här. För några månader sedan visste jag inte ens om jag hade ett jobb.

För sin senaste "A space for lost time" grammis-nominerades Anna Ternheim för "årets visa/singer-songwriter och många fans kom för att lyssna.

– Hennes texter är så bra, man blir berörd, sa Ann Broman som såg till att få en bra plats nära scenen.

Enligt Anders Tjacka var det runt 250 i publiken på torsdagen. Senaste liveframträdandet med Miss Li var det mest välbesökta hittills och han är speciellt nöjd med mixen av olika artister.