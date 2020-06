BILDEXTRA: Coronavaccinet ska produceras i Matfors – följ med in bakom kulisserna i unika anläggningen

I mars stod det klart att Cobra biologics tilldelats 1,2 miljoner kronor av EU för sin del i konsortiet som består av åtta samarbetspartners.

Forskningsgruppen leds av Matti Sällberg på Karolinska Institutet och de ska först ta fram en kandidat, som sedan ska produceras i Matfors. Även Folkhälsomyndigheten är med i projektet.

Lokalerna på företaget i Matfors är alldeles nyrenoverade i deras befintliga byggnad. Kraven på hygien är höga och in i det allra heligaste släpps inte ST under besöket. Vi får ta en rundtur och titta in genom de fönster som finns.

– Vi är certifierade av Läkemedelsverket och det handlar ytterst om patientsäkerhet. Där är rena lokaler en del, säger Ola Tuvesson.

Hur pass involverade i vaccinutvecklingen har ni varit hittills?

– Vi håller på att sätta upp en projektgrupp hos oss och har kontinuerlig kontakt med konsortiet. För två veckor sedan hade vi ett kick off-möte med EU. Rent praktiskt ute i verksamheten har vi inte börjat jobba med någonting än.

När tror ni att det kommer att bli?

– Det kommer nog att bli efter sommaren, i oktober. Då kommer vi att göra en första tillverkning av ett material som ska testas på djur, säger Ola Tuvesson.

Om allt det går bra så blir det en fas ett studie på människor i början på nästa år.

– Antagligen blir det januari som vi tillverkar cirka 5 000 doser, men det kommer bara att handla om 25-40 personer som det ska testas på. Då brukar man göra det på unga friska män, säger Ola Tuvesson.

Han poängterar att det här är ett DNA-vaccin av "cocktail"-typ som troligen kommer vara mer användbart mot framtida coronavirus än andra vaccin som är på gång, som är enklare att tillverka och därför kommit längre i utvecklingen.

Hittills sträcker sig finansieringen i projektet till och med fas ett-studien.

Innan ett färdigt vaccin ska en andra fas genomföras där man utökar testerna på fler patienter och en tredje fas på en större skara patienter för att bekräfta effekt och säkerhet. Först därefter kan produkten lanseras som ett färdigt läkemedel.

–Men vi hoppas att vi ska få vara med hela vägen, säger Ola Tuvesson.

Parallellt med projektet håller Cobra biologics på att bygga ut sina lokaler där det ska bli möjligt att tillverka ett sånt här vaccin i större kvantiteter.

Se fler bilder från anläggningen nedan: