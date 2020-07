BILDEXTRA: Discgolf för tjejer ska locka fler till sporten: "Man behöver inte vara världsbäst"

Under måndagskvällen höll Caroline Flyborg från Sundsvalls Frisbeeförening i discgolf för tjejer. Mer än ett dussin tjejer dök upp vid Sticksjö discgolfbana i Granloholm för att, under ledning av Caroline Flyborg och kollegan Per Karlsson, prova på och utveckla sin discgolf.

Caroline startade discgolf för tjejer med målet att få in minst fem nya tjejer i klubben. Det målet har hon redan överträffat.

– Jag hade hoppats på fem nya medlemmar och hittills är det tio nya, säger Caroline Flyborg.

Bland deltagarna var åldersspannet stort. Yngst av alla var tioåriga Alva Lidén som spelat discgolf i ungefär tre år. Intresset har hon fått från mamma och pappa, som båda spelar. För Alva Lidén var det ett bra tillfälle att utveckla sina tekniker.

– Svårast är det att nog putta, man måste koncentrera sig mer då, säger Alva Lidén.

Caroline Flyborg hoppas att fler tjejer ska få upp ögonen för sporten och våga prova på den.

– Man behöver absolut inte vara världsbäst, alla tjejer får vara med och prova, säger Caroline Flyborg.

Är du tjej och vill prova discgolf på så finns "Discgolf för tjejer i Sundsvall och Timrå" på facebook där du kan anmäla dig till kommande evenemang.