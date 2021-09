Bildextra: Här fylls NHC Arena med förväntansfulla supportrar – se tifot från Västra Stå

Publikrestriktionerna har släppt, vilket GIF Sundsvall fick känna på under onsdagen – och Timrå IK under torsdagen. Hemmamatchen mot Luleå HF under torsdagskvällen var den första efter restriktionssläppet.

Till skillnad från tidigare fylldes NHC Arena snabbt.

– Det är första gången sedan innan coronan. Det är kul att man får samlas igen. Det är härligt, säger Linda Öberg, på plats med sonen Erik.

Några av de som ST pratade med inför nedsläpp hade varit på senaste hemmamatchen. Men skillnaden nu, när det inte finns några begränsningar, var så klart välkommet ändå.

– Suveränt. Det är liksom "äntligen", säger Mi Särnmark.

– Förra matchen var det "bara" 1 000, och jag tyckte det var sjukt bra stämning ändå. Och nu räknar man med 4 000–5 000. I kväll lyfter taket. Just att vara på plats, stämningen ... Det betyder jättemycket.