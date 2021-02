BILDEXTRA: Här skjuter de pilbåge i nya lokalen på Hernöverken: "Vi är en aktiv levande förening"

Under söndagen bjöd Härnö IF in allmänheten till att, på ett coronasäkert sätt, få prova på bågskytte. På plats var tränarna Sebastian Vedin och Sebastian Manecke.

– Det var så många som hörde av sig så vi ska även köra nästa söndag. Idag är det fem och nästa söndag är det också fem. Vi kör max fem på grund av corona, säger Sebastian Vedin.

Brukar ni ha liknande prova på-dagar?

– På sommaren brukar vi ha det uppe på Vårdkasen. Vi brukar skjuta på sportarenan där. Men som det är nu kände vi att vi vill få hit lite mer folk till klubben.

Klubben har precis fått tillgång till lokalen. Tidigare har de varit på Franzénhallen i ett gammalt ventilationsrum.

– Vi kände att vi ville ha en egen lokal. I den tidigare lokalen var det begränsat utrymme och vi delade den med luftskytteklubben, säger Sebastian Vedin.

– Det är bättre takhöjd här, säger Sebastian Manecke.

–Varenda lampa har fått ett skydd här för att vi inte ska skjuta sönder lysrören. Det är de yngre skyttarna som ibland kan råka skjuta lite tokigt, säger Sebastian Vedin.

Sebastian Manecke fastnade för bågskytte när han bodde i Skåne 2016. Sedan flyttade han upp hit och började först i en klubb i Timrå.

– Sedan skapade de tre syskonen Mona, Torleif och Hasse bågskytteklubben här i Härnösand. Jag märkte att det var många människor som ville skjuta men väldigt få som hjälpte till. Sedan dess har jag varit en del av klubben.

Sebastian Vedin var med sin son på prova-på-dagen nere på Mellanholmen för två år sedan.

– Det var när klubben försökte expandera och få in folk. Sonen fastnade för bågskytte och jag blev inblandad och började skjuta jag med. Sedan blev jag en del av klubben och började hjälpa till.

Vad är tanken med evenemanget idag?

– Framförallt att sprida ordet. Vi är en aktiv levande förening som har behov av medlemmar som alla andra idrottsföreningar. Vi vill kunna växa lite mer med fler vuxna som kan ta lite ansvar och hålla lite träningar, säger Sebastian Vedin.

Har ni regelbundna träningar?

– Ja. Vi har precis startat upp regelbundna träningar som vi har haft i två veckor. En av de grupperna är fulla. Men grupperna som inte är fulla är ungdomar och barn födda efter 02.

Klubblokalen har de bara haft tillgång till i drygt två månader och tanken framöver är att de ska sätta anvisningar på golvet och klubbloggan på väggen.

– Vi ska göra en anvisning som visar att man aldrig stå framför skjutlinjen, säger Sebastian Vedin.

