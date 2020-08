BILDEXTRA: Hemliga entreprenörsbröllopet i Ånge – mitt i lamningen: "Vi är inte så traditionella av oss"

Ett bröllop i naturen med ett tiotal tvåbenta gäster – men hundratals fyrbenta, klädda i vit ull, hölls under lördagen på Strömmens gårdsmejeri i Ånge.

– Han fick dispens en vecka och åkte på fiskeresa. Då bestämde jag mig, fixade med vigselförrättare och allt. När han kom hem sa jag att vi skulle gifta oss, säger Caroline Nielsen med ett skratt.

Beskedet mottogs positivt och det hela var inte direkt förhastat heller då de varit förlovade sedan sju år och innan dess ett par under ytterligare sju år.

– Skriv under här sa hon. Det känns som naturligt, men jag hade helst sett att det var klart där med underskriften bara, säger Christoffer Lindahl.

Efternamn har de inte tänkt så mycket på ännu och några ringar blir det inte för det är inte praktiskt i vare sig djurdrift som ostproduktion. Och praktiska är de.

– Det var dags att få det fixat. Vi har gården och företaget ihop som aktiebolag men det är ändå väldigt viktigt att ha allting klart med papper. Vad som helst kan hända man vet aldrig, säger Caroline.

Mitt i lamning med 65 lamm födda och ytterligare 60 tackor beräknade att lamma inom de närmsta två veckorna hölls den borgerliga ceremonin på plats i fårhagen.

– Vi är inte så traditionella av oss och har aldrig tänkt ha ett stort bröllop. Jag lät mig övertalas till att beställa en brudbukett av Eva som gör maten. När hon frågade om färger så svarade jag att jag vet inte ens om det blir klänning eller blåställ - vi är ju mitt i lamning.

För att hinna med sig så har de tagit hjälp med mat och tårta. Som småskaliga producenter ser de vikten av att vända sig lokalt. Maten arrangeras av Ånges saluhalls take away, tårtan kommer från bageri i Ånge och buketten från blomsteraffär i Bräcke. Musiker från byn står för musiken och vigselförrättaren Torbjörn Wahlén hyrs in från Östavall.

– Vi ville passa på att göra det nu när min mamma är uppe från Borås och vi kan inte fixa allt själva. Timingen är inte så bra, men man ska inte göra det så komplicerat.

Besökstrycket på gården har varit extra stort under pandemisommaren berättar hon.

– Vi kör självbetjäning med prismärkta ostar och swish i gårdsbutiken – det fungerar bra. Det kommer folk hela tiden, mycket mer än förra året, då besökare också kom dagligen.

Fler bilder från bröllopet

Bröllopsmenyn

Baguette med pepparrotscréme och laxcoctail toppad med ishavsrom

Spiced fläskytterfilé. Chilikryddad kycklingfilé. Chili och vitlöksstekt scampi på spett.

Sallad med råvaror från lokal 1600-tals kulturgård. Mangosås med sting. Parmesancréme.