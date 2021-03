BILDEXTRA: Hon tömde hemmet på prylar – skojigt och oroväckande om hållbarhet på länsmuseet

Industridesignern Kristina Schultz' projekt "100 dagar av behov och begär" gick ut på att tömma familjens hem på allt – och sedan själv tillverka de föremål som var nödvändiga för att hon, hennes sambo och deras fyraåriga son skulle klara sig.

Trots att sonen blev av med alla saker klagade han inte en enda gång. I stället utnyttjade han de tömda rummen som en arena för nya och mer fysiska lekar, som cirkus och teater.

– Anmärkningsvärt nog frågade han aldrig efter en enda av sina gamla leksaker, berättar Kristina Schultz på hemsidan.

Själv skapade hon allt från enkla bestick och stolar till hyllor och kastruller; hela projektet blev ett sätt att studera våra konsumtionsmönster, vad själva ägandet triggar och hur vi inreder våra hem – i många fall som en spegel av den identitet och de ideal som konsumtionskulturen klistrat på oss.

Projektet kan ses som en kritik av de (skapade) behov som talar om för oss vad vi bör vara, hur våra hem bör se ut och vad vi bör konsumera; resultatet blir människor som kollektivt åtrår alla dessa ting, identifierar sig via dem och klamrar sig fast vid dem – åtminstone tills modet växlar nästa gång.

Kristina Schultz´ arbete är ett av flera som visas i den nyöppnade utställningen "Röster som håller" på Västernorrlands museum. Tonen av miljömedvetenhet, hållbarhetstänk och antikonsumism är påfallande; "Pink Chicken Project" tar till exempel avstamp i de 60 miljarder kycklingar som årligen dödas och äts upp på jorden.

Om alla genmodifieras så de blir rosa, resonerar upphovsmakarna i Nonhuman Nonsense, skulle så småningom ett rosafärgat geologiskt skikt skapas i berggrunden – ett outplånligt spår av samtidens matvanor men också av maktstrukturer och den globala, industriella matproduktionen. Det är en tanke som är skojig och svart på samma gång.

Karin Bodins "The new man and the sea" närmar sig relationen människa-natur från en annan vinkel och ifrågasätter vår destruktiva relation till havet.

– Jag tycker den är extremt skev, vi tar väldigt mycket och haven bara ger, säger hon i sin presentation.

– Jag tror mycket på att skapa framtidsscenarion, i det här projektet och dagligen i mitt yrkesverksamma liv. Som designer jobbar man ju alltid mot någon typ av framtid.

Utställningen, som visar upp utvald design från prisbelönade unga svenska formgivare, visas till en del på museets hemsida men finns också uppställd på plats med såväl digitalt som fysiskt material.

Just nu håller Västernorrlands museum stängt på grund av restriktioner kring corona. Då utställningen visas till den 29 augusti finns en ändå en chans att museet hinner öppna, förutsatt att omständigheterna kring pandemin blir mer gynnsamma.

Anna Fossane, ordförande för Svensk Form Västernorrland, är trots allt glad över utställningen.

– Vi alla behöver tänka, agera och producera mer hållbart. Design handlar om att skapa genomtänkta lösningar genom form och funktion, lösningar som kan ge oss rätt produkter istället för fler produkter.

– Så behöver vi agera globalt men vi får göra vår del och lyfta det lokalt, här i Västernorrland. Förhoppningsvis kan denna utställning inspirera till nya tankar!

