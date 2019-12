Bildextra: Ingen jul utan Julton – körklangerna lika viktiga som lucia och gran: "Inget dåligt väder kan hålla oss borta"

TV: Hör de tre första sångerna i årets Julton

Så har Julton fungerat i otroliga 53 år - med otrolige Kjell Lönnå i spetsen varenda konsert - och därför fortsätter publiken att komma och Julton att vara, som sångaren Björn Barkå sa, "den största julkonserten i Sundsvalls historia". Förmodligen också i Sveriges historia.

I år var Julton för mig extra fylld av tradition, julglädje och pompa. Mer maxad körklang finns inte än i Otto Olssons "Advent", "Hosianna", den gospellika "Total Praise" och Händels Hallelujakör - för mig är detta det ultimata framförandet av den, som man jämför andra med och finner att de inte når upp.

Till Jultons storhet hör förstås massången och kvalitén - 150 sångare som alla kan sjunga precist, rent, vältextat och musikaliskt, och en pigg och skicklig orkester - men också att allt är så genomtänkt. Omflyttningarna. Dramaturgin i klangbyggena, med start i en stämma eller kör som sedan byggs på – i intågets lågmälda "Stilla Natt" eller slutets "Dagen är kommen", som kramar allt ur kör, orkester och församling.

Det är stor romantik i "All through the still, silent night" och mysjazz i "The Christmas song". Barnens jul fanns i de höga röstlägena i "Gläns över sjö och strand" och "När juldagsmorgon glimmar". Och traditionen att "Jul, jul, strålande jul" ska sjungas av kraftfull, bärig manskör är mycket äldre än Julton.

"There is no rose of such virtue" liksom Kjell Lönnås egen musik till "Nu tändas tusen juleljus" fick mig att lystra extra - nyskriven, högklassig kyrkomusik med lite modernism, fräscha saltstänk i knäckkoket, och sjungna av en kammarkör med pianissimon och smidighet som får huden att knottras av välbehag.

Den roliga "Bugler´s Holiday" med smattrande trumpeter blev en öronöppnare för många som inte var så erfarna av briljant instrumentbehandling. Och givetvis var solisterna värda applåder. Men av hävd är Tomas Lindströms solo i "Adams Julsång", en riktig Jultonsklassiker, det enda tillåtna brottet mot applådförbudet. Om det går inflation i applåder bryts den speciella Jultonsstämningen. Och det vill vi inte.

Julton är ett klangbad man inte får uppleva någon annanstans, Och det är ingen inspelning, inget tillfixat på konstgjord väg, utan allt händer här och nu. Att det fortsatt hända i 53 år i Sundsvall är verkligen historiskt.

Julton

Dirigenter: Kjell Lönnå och Thomas Gathe

Sundsvalls Kammarkör, KFUM-kören och Kören Confetti med solister

Musiker ur Nordiska Kammarorkestern

GA-kyrkan 14 och 15 december

