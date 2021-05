BILDEXTRA: Kika in i Sundsvalls nya hotell – nu är det klart med öppningsdatum

Bygget av Clarion Hotel Sundsvall är i slutskedet. Det är en satsning som ligger på ungefär 400 miljoner kronor och det har nu gått drygt två år sedan det första spadtaget togs.

Petter Stordalen gillar invigningar

– Nu kan jag avslöja att vi öppnar den första september. Vi har en ägare, Petter Stordalen, som gillar invigningar och han kommer hit. Men vad det blir för typ av firande kan vi inte säga något om än, det handlar helt om hur läget är i pandemin, säger Per Keller.

På torsdagskvällen var Sundsvalls Tidning inbjuden till en rundvandring tillsammans med Sundsvalls kommuns kommunalråd Bodil Hansson (S), representanter från fastighetsägaren Diös och från Serneke som bygger hotellet.

Enligt Per Keller, som senast kommer från ett jobb som vd på kedjans anläggning Yasuragi i Saltsjö-boo, är det den tiden i processen där det händer grejer varje dag.

– Jag gick precis förbi på utsidan och såg att staketet på takterrassen äntligen är på plats. Snart kan vi säga att huset utvändigt är komplett, säger han.

När det kommer till insidan berättar han att de stora strukturella delarna med rum och ytskikt nästan är klara vilket gör att han nu börjar skönja de möjligheter som finns.

Fem våningar upp finns den stora takterrassen som består av en del utomhus som beräknas rymma cirka 120 personer och en inomhusdel med plats för omkring 150 personer. Med utsikt över Stenstan och även bort mot Sundsvallsbron.

– Den ska vi fylla med ett mat- och dryckeskoncept, både för Sundsvallsbor och framtida turister, säger Per Keller.

Restaurangerna i huset kommer hotellet att driva i egen regi.

– Konceptet kommer vi att presentera senare, säger Per Keller.

På den översta våningen ligger hotellets spa-avdelning som bland annat innehåller en duschavdelningen som ska ge en extra upplevelse med hjälp av ljud och ljus.

– Där finns också en utomhuspool, säger Per Keller.

Hur många anställda kommer ni att ha?

– Den frågan är svår att svara på. Vi har börjat med chefsrekryteringarna för att få ledarroller på plats för att sedan börja bygga teamen. Med tanke på pandemin och hur det kommer att se ut när vi öppnar så gör vi inga kvalificerade gissningar nu på hur stor personal vi kommer att ha, säger Per Keller.

Han framhåller dock att rekryteringen av medarbetare snart sätter i gång. De brukar anordna en talangjakt i samband med det, och när de hade en inför en hotellöppning i Malmö kom det 3 000 personer.

– Nu kommer vi stället att ha en digital talangjakt, säger Per Keller.

Ett av de totalt 270 rummen är färdiginrett. Det är ett standardrum på 20 kvadratmeter och det finns 185 av dem på hotellet. Enligt Per Keller ska de mörka, varma jordiga tonerna skapa en känsla av trygghet.

Han lyfter också fram att rummen är väl ljudisolerade och det ska enligt honom inte gå att höra trafiken utanför.

– I inredningen har vi inspirerats av den lokala bergarten Alnöit i val av toner, färger och textur, säger Per Keller.

På bottenvåningen finns en mötesavdelning med en bankettsal som rymmer upp till 400 personer.

Hur är din känsla nu när det närmar sig att ni ska ta över och öppna hotellet?

– Det finns inga andra ord än att det är otroligt kittlande magi just nu. Just det här skedet när man börjar kunna se hur slutprodukten blir är den absolut roligaste delen i ett projekt. Jag är otroligt laddad och taggad att få sätta hotellet på kartan, säger Per Keller

I Sundsvall finns kedjan Nordic Choice Hotels sedan tidigare genom Clarion Hotel Grand och Quality Hotel som är ett franchise-hotell.

Se bildextra från hotellet nedan: