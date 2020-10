BILDEXTRA: Lättsamt event med viktigt budskap lockade många besökare – samlar in pengar till kvinnojouren

Under lördagen anordnades ett pop up-event under lättsamma former i In-gallerian. Här bjöds Sundsvallsbor på brunch, bloppis, konst, musik, mode, föreläsningar och styling. Men syftet var tydligt.

– Vi vill att det ska fungera som female empowerment, där vi tjejer får en möjlighet att lyfta fram varandra och skapa nätverk, säger Frida Johansson.

Allt överskott som lördagen fört med sig, skänks oavkortat till kvinnojouren.

– De arbetar mot våldsutsatta kvinnor och barn, och just nu är det mycket som händer där ute, där många unga kvinnor far illa. Det kändes givet den här gången, säger Frida Johansson som tillsammans med sin mamma Mariana Johansson driver eventbyrån Mimos Event.

Tillsammans har de tagit fram idén till Good morning girls, som de hoppas ska bli återkommande.

– Vi hoppas på det! Idén föddes när vi såg tomma lokaler i gallerian och vi tänkte att här skulle man kunna göra något värdefullt, viktigt och lärorikt, men samtidigt lättsamt och kul. Man måste inte välja, säger Frida Johansson.

I januari blir hon mamma för första gången och vet redan nu att det är en flicka hon väntar.

– Vi tjejer behöver hålla ihop. Jag tänker att jag krattar vägen för henne, säger hon.

Flera företag har hjälpt till för att möjliggöra evenemanget och Frida Johansson är noga med att förtydliga att en gemensam insats har krävts för att förverkliga idén.

– Vi är många som gjort det här tillsammans, och det hade aldrig gått annars. Nu känns det bara roligt. Det här är hållbarhet på ett modernt sätt.