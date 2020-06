BILDEXTRA: Mindfullness i fokus när yogadagen firades i coronatider

Redan klockan nio på söndagsmorgonen startade den internationella yogadagen i Juniskär. Under ledning av Monica Gustafsson fick ett tiotal deltagare prova på kundaliniyoga. En yogaform som enkelt kan beskrivas som ett sätt att få deltagarna att få en ökad självkännedom, både fysiskt och mentalt. Deltagarna uppmanas bland annat att känna efter hur luften känns i kroppen under in och utandningar. Eller att känna in marken under fötterna. Om något under passet verkar svårbegripligt lugnar Monica Gustafsson deltagarna.

– Yoga ska du inte förstå, yoga ska du uppleva, säger hon.

Men det var inte bara i Juniskär som den internationella yogadagen firades i Medelpad. Under söndagen hölls ett flertal olika yogapass även på Norra berget och Södermalm i Sundsvall, samt i Ånge. Passen varierade stort mellan intensiva nia, till lugnare yinyoga och fantasifull familjeyoga.

Pernilla Jousse är en av medarrangörerna till firandet, som i hennes regi anordnas för tredje året. Tidigare år har yogapassen skett inomhus. Men i år fick passen hållas ute för att kunna följa de rekommendationer som gäller till följd av coronapandemin – och för Pernilla Jousse råder inget tvivel om att internationella yogadagen måste firas.

– Vi har länge varit påfrestade och än mer nu, därför är det viktigare än någonsin att visa yogans effekter, säger hon.

Ett flertal familjer slöt upp tillsammans med Pernilla Jousse för att tillsammans på ett lekfullt sätt utforska och prova på yoga under söndagseftermiddagens familjeyoga. Under passet fick Norra berget utökning, om än tillfälligt, bland sina djur. Bland annat dök "kattkossor", kameler och blåsfiskar tillfälligt upp. På frågan från Pernilla Jousse, om varför yoga är så bra, kom ett klockrent svar från ett av de deltagande barnen.

– Man blir starkare!

FAKTA: Internationella yogadagen

Internationella Yogadagen firas årligen sedan den instiftades 2014. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling i syfte att uppmärksamma yoga och dess positiva helhetssyn på hälsa och välmående. Firandet sker på årets längsta dag - den 21 juni.

