BILDEXTRA och recension: Teater Västernorrlands "Handelsresanden" med Lennart Jähkel – en pjäs att totalt golvas av

Det är frågan i Arthur Millers klassiker "En handelsresandes död", skriven 1949 där den amerikanska drömmen om framgång, pengar och status som meningen med livet bildar fond. Det är den mörka baksidan av en kultur där vem som helst kan lyckas – men där det också saknas nåd för den som inte gör det.

Willy Loman har mycket att leva upp till, med en bror som gick in i djungeln med tomma händer vid 17 års ålder och kom ut som diamantkung vid 21. Visst gav Willys liv som handelsresande honom vänner och uppmärksamhet under en tid. Men nu köper nästan ingen av honom, hans inkomster har rasat och han visar tecken på demens. Men i det amerikanska systemet måste han dra in pengar – eller gå under.

Hemma finns hans trofasta fru Linda och de två vuxna sönerna, där den yngre, Happy, har anammat faderns idéer om livet medan den äldre, Biff, vill helt andra saker. Hans konflikt med fadern är långvarig.

Detta är realism och scenografin är jordnära 50- tal med två rum och kök samt förhängen som ibland får markera Willys drömscener. Det är i dem pusselbitarna ges till varför livet blev som det blev. En del 50- och 60-talsvärderingar finns kvar och regissör Rasmus Lindberg har modigt låtit dem vara precis det.

Trots de många rollerna ger pjäsen utrymme för stora soloprestationer. Att Lennart Jähkels åldrade Willy Loman fyller scenen till den grad att det är svårt att någonsin slita blicken från honom; att han agerar med ett uttryck som låter honom åldras tio år på en halv minut och varenda känsla speglas i ansikte och röst är lysande, underbart och förstås väntat.

Jag har nog aldrig sett ett så helgjutet drama hos Teater Västernorrland.

Likaså var det inte oväntat att Gisela Nilsson, givet alla fina kvinnoporträtt jag sett henne göra, kan få Linda att bli något annat än en blek dörrmatta. Hon har en säkerhet och en utstrålning som stundtals gör henne till en riktig pudding, och även rent demonisk när hennes hängivna kärlek till maken kräver att allt ska kretsa kring honom – varmed hon eldar på hans självupptagenhet. Och även hon har en aktiv del i att livet inte blev mer än vad det blev.

Mer överraskande känns Albin Grenholms starka Biff: sonen som ratat affärsvärlden för lantarbete, som inte vill "bli något", han som redan i barndomen såg att inte ens pappa själv kunde leva upp till de drömmar han lärde ut. Den lite råa framtoningen som samtidigt är så sårbar gör honom oförglömlig; det är han som har den andra huvudrollen, hans konflikt med fadern är pjäsens dolda drivhjul.

Till honom bildar Victor Wigardt kontrast som den yngre sonen som bättre passar för det liv fadern predikar och därför tar det till sig. Men även han polerar på sanningen för att den ska glänsa lite extra. Kring de fyra rör sig allt, men även ett par mindre roller står fint fram, som Lars T Johansson som den godmodige Charles med det tveksamma nöjet att vara Willys bästa vän, och Robert Hannouchs Bernard, den föraktade plugghästen som är antitesen till Willys framgångsrecept.

Här finns sprakande dialoger, klokord och starkt ljus på de vägskäl och val som gjorde livet till vad det blev. Inte är det svårt att sympatisera med Willy; han är en god man som har litat på det som samhälle och kultur har lärt honom, samtidigt som man också förstår Biff som vill leva sant. Och i aktualitet har pjäsen förmodligen mer att säga oss i dagens konkurrens- och framgångsfixerade Sverige än den hade i det folkhem som rådde när den skrevs.

Här får vi tänka över hur vi själva kommer att reagera den dag då även vi blir frånåkta av tidsandan, och vad vi kräver för att godkänna oss själva och andra. När Biff kallar sig en "Vem som helst" är det som om han sprutat gift på fadern – fast en av livets hemligheter ju är att kunna vara en Vem som helst och vara lycklig med det.

Upplösningen är gripande, en riktig känslosmocka, och man går hem och känner sig precis så golvad som man ska efter en riktig teaterupplevelse. Jag har nog aldrig sett ett så helgjutet drama hos Teater Västernorrland. Tänk att sådan teater kan produceras i Sundsvall.

Teater - Recension

Teater Västernorrland: En handelsresandes död

Manus: Arthur Miller

Översättning: Jacob Hirdvall

Dramaturg: Alexandra Loonin

Regi: Rasmus Lindberg

Scenografi- och kostymdesign: Stine Martinsen

Ljusdesign: Patrik Bogårdh

På scenen: Lennart Jähkel, Gisela Nilsson, Albin Grenholm, Victor Wigardt, Anders Hennig Öhrström, Lars T Johansson, Robert Hannouch, Ellen Hennig Öhrström, Alexandra Wiberg och Hanna Westman

Konsertteatern 2 oktober

BILDEXTRA: Vad förväntar du dig av premiären?