BILDEXTRA: Påsksmällen startade i vårvärme och sol

När Januarismällen avgjordes tidigare i vinter var det i bitande vind och med drygt 15 minusgrader.

När det var dags för Påsksmällen var vädergudarna på ett helt annat humör.

I Nolbybacken var det vårvärme och föret var därefter.

Det som var stenhårt i januari var mer likt keso i april. Men salt och hårt jobb från arrangörerna gjorde att tävlingarna kunde genomföras – med blandade resultat och oerhört många uråkningar.

Så här såg det ut.

► Påsksmällen 1 april

D 17–: 1) Carmen Sofie Nielssen, Raelingen Skiclub, 1:35.85, 2) Lisa Nyberg, Åre SLK, 1:36.54, 3) Alexandra Bauer, IFK Mora AK, 1:37.35, 4) Cathinka Lunder, Stabaek If, 1:37.73, 5) Matilda Edvinsson, Kiruna BK, 1:37.79, 6) Tilde Kandell, Leksands SLK, 1:37.85, 7) Martine Fosmo Nyberg, Stabaek If, 1:38.13, 8) Paulina Ringvold, Il Heming, 1:38.17, 9) Anine Thoresen, Kongsberg If, 1:38.30, 10) Anna Bryn Moerkeset, Voss Il, 1:38.41, 11) Tua Normark, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:39.53, 12) Moa Ögren, UHSK Umeå SK, 1:39.71, 13) Ashley Campbell, GEORGIAN PEAKS, 1:39.92, 14) Ebba Kling Andersson, IFK Borlänge Alpin, 1:40.18, 15) Grete Halvarsson, Åre SLK, 1:40.53, 16) Andrea Skaaland Larsen, Hemsedal Il, 1:40.64, 17) Ronja Dahlin, IF Hudik Alpin, 1:40.85, 18) Olivia Andersson, Täby SLK, 1:42.16, 19) Sophie Nyberg, Åre SLK, 1:42.81, 20) Klara Edvinsson, Kiruna BK, 1:43.69, 21) Elin Kallström, Åre SLK, 1:43.98, 22) Sanna Norberg, UHSK Umeå SK, 1:44.14, 23) Louise Sellstedt, Järfälla AK, 1:44.49, 24) Alice Dannewitz, Uppsala SLK, 1:45.14, 25) Saga Jonsson, Östersund-Frösö SLK, 1:45.41, 26) Mathilda Hansson, SK Vitesse, 1:45.75, 27) Clara Saks, Sollentuna SLK, 1:45.80, 28) Amber Adsten, Åre SLK, 1:46.69, 29) Tilde Larsson, Uppsala SLK, 1:46.84, 30) Klara Mörtberg, Uppsala SLK, 1:48.73, 31) Emma Borelius, IFK Falun Alpin, 1:48.79, 32) Andréa Levin, Saltsjöbadens SLK, 1:49.44, 33) Ida Larsen, Gävle Alpina SK, 1:50.06, 34) Ebba Rylander, Huddinge SK AF, 1:50.35, 35) Meja Dahlberg, Västerås Slalomklubb, 1:52.57,