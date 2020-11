BILDEXTRA: Premiär för nya shoppingsatsningen i Stenstan: "Vi är med för att stötta stadskärnan"

Handlarna i Stenstan blev inspirerade av restaurangkonceptet Eat up och under lördagen arrangerade de Shop up för första gången.

– Omkring 30-35 personer köpte biljetter till premiären, säger Anna Norman.

Idén går ut på att deltagarna vandrar runt till de fem butiker som var med den här gången, Kents watch and jewellery, Rummet, Sundsvalls wellness center, Eleganten och Henrix.

Där kunde de ta del av specialerbjudanden, få lite lättare tilltugg och dessutom informeras lite om butikerna.

Elisabeth Leidinge och Lena Gäfvert var två av deltagarna.

– Vi är med för att stötta stadskärnan. Jag tror att det är ett vinnande koncept med samarbete mellan olika branscher, säger Lena Gäfvert.

Även Christina Björk Göransson deltog och hon gillar också idén.

– Jag tycker att initiativet är bra och det är bra ordnat utifrån smittspridningen, säger hon.

Dagen avslutades med en plockmiddag på Bloco.

– Nu ska vi sätta oss i marknadsrådet och analysera det här. Visst finns det saker att finslipa men så är det när man provar något nytt, säger Anna Norman, som till vardags är butikschef på Kents watch and jewellery.

Att det blir fler upplagor av Shop up är hon helt övertygad om.

– Absolut, men när det blir är inte klart än.

Se fler bilder från Shop up här nedan: