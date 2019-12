BILDEXTRA: Prinsessor och snögubbar gick på bio när världssuccén hade premiär på juldagen

Den första Frost-filmen hade premiär för sex år sedan och har blivit ett fenomen världen över. Förutom att den tog hem två Oscars beräknas den ha inbringat 1,2 miljarder dollar, i runda slänga elva miljarder svenska kronor, och filmen har blivit en kassako för det amerikanska filmbolaget. Lägg därtill all kringförsäljning med alltifrån kläder och kostymer till olika leksaker.

Så att det kom en uppföljare var inte särskilt förvånande.

På Filmstaden i Sundsvall dominerade den schemat under juldagen med mängder av speltider i de olika salongerna.

Några som verkligen tajmade besöket var Göteborgssystrarna Aurora och Elvira Bodebeck, fem respektive nio år gamla, som skulle på premiären tillsammans med mormor Barbro och morfar Lasse Normelli. De pulsade förväntansfullt fram längs den snötäckta marken mot bion.

– Jag har sett den första filmen ganska mycket, den var på hela tiden då jag var liten, säger Elvira som håller Elsa som favoritkaraktär.

– Det händer mycket med henne hela tiden.

Lillasyster Aurora är av en annan uppfattning.

– Jag gillar Olof, han är så rolig, säger hon samtidigt som morfar Lasse flikar in:

– Det är morfars favorit också.

Femåriga Nova Mäki-Kauppila hade sett till att klä upp sig ordentligt – Elsaklänning med tillhörande peruk och skor. Presenter som hon hade fått på julafton.

– Man kan snurra på skorna, säger hon och drar en svängom på tå.

– Jag tror att jag har sett den första filmen fem gånger, berättar hon.

– Njae, några fler gånger än så har du väl sett den, säger mamma Veronica Udd med ett leende.

Hemma hos systrarna Östholm, Isabella sju år och Amanda fyra år, har de pyntat en dörr i huset med en affisch från den första filmen, en film som har visats på tv:n många gånger.

– Jättemycket, jag såg den hela tiden då jag var liten så har jag sett den superduperduper många gånger, säger Isabella.

Favoritkaraktären? Olof.

– Han är så rolig, säger Isabella.

– Jag tycker också Olof, han är busig, slår Amanda fast.

Melissa Berglund, fem år, tvekar inte alls på frågan om vilken som är hennes favorit:

– Elsa! För hon har iskrafter. Jag har sett den första filmen hundratals gånger, säger hon.

Brorsan Maxim, fyra år, får fundera länge och väl på samma fråga, innan han utbrister:

– Alla!

Alva Wigdén, sex år, och brorsan Elias Wigdén, fyra år, hoppade snabbt ur bilen för att ta sig in i salongerna, de fick biobiljetterna i julklapp.

Vilken är er favorit i filmen?

– Jag vet inte ... Elsa tror jag för att hon gör frost, säger Elias medan systern Alva tycker att Anna är bäst.

Ännu ett syskonpar som skulle fira juldagen med Frost 2-premiär var Sol och Elton Möller, fem respektive sju år gamla. Elton var dock inte överdrivet peppad.

– Jag tycker inte om Frost, min favorit är Pokémon, säger han med kexchokladen hårt hållen under ena armen.

Frost – har vunnit två Oscars och gjort succé världen över

► Filmen, som gjorts av Disney, hade premiär 27 november 2013 och tog världen med storm. Den baseras löst på HC Andersens saga Snödrottningen.

► Det är den mest framgångsrika animerade filmen någonsin och var även den som hade dragit in mest pengar fram tills att nyinspelningen av Lejonkungen släpptes i somras.

► Några av rösterna i den svenska filmen är Mimmi Sandén, Annika Herlitz, Sebastian Karlsson, Nassim Al Fakir och Erik Segerstedt.

► Det har även gjorts en teater och en musikal av filmen.

► Titelsången "Let it go" (se nedan), som framfördes av Idina Menzel, tog hem såväl en Oscar som en Grammy och såldes i nära elva miljoner kopior under 2014. Den femte mest sålda singeln världen över det året.

► Uppföljaren, Frost 2, hade svensk premiär under juldagen.

