BILDEXTRA: Så såg det ut när Sundsvallsklassen fixade sin egen studentbal på Norra berget

Välstrukna skjortor, flugor, slipsar, högklackade skor och en balklänning från New York. Några kom i mopedbilar, andra rullade in i en Chrysler från mer svunna tider. Under fredagen samlades Skvaderns samhällsstudenter för en egen bal på Norra berget. En efterlängtad kväll under en vår som vi alla kommer att förknippa med corona.

Men studentgänget tog sin klasskassa och vinkade farväl till pandemin. Åtminstone för några timmar.

– Vi har lärt oss en läxa – man vet aldrig vad som händer. Nu får vi ta revansch, säger Katia Riabouchkina.

För alla studenter har våren varit märklig. Slutspurten har kantats av coronakrisen. Nedräkningen har fyllts av frågetecken.

Har ni lidit?

– Det har vi. Men det är inte bara vi. Vi får ta vara på situationen. Vi tar den här våren med glädje. Vår student kommer att kommas ihåg, fortsätter hon.

Menyn

Förrätt: Toast Skagen.

Varmrätt: Oxfilé med mild pepparsås, svamp och confiterad potatis.

Efterrätt: Bakad choklad, hallon och karamellglass. Kaffe eller te.

Det första gänget som kom var Linn Öberg, Lisa Borgsten, Hampus Brunnström, Elias Hansen, Emil Persson, Rebecca Bergström, Ebba Albecker och Maya Nordlund.

– Jag tror att det blir roligt och mysigt och få träffas med klassen, säger Rebecca och Ebba.

Matilda Åslin, Vilma Urbansdotter och Tilda Högbom studsar ur "raggaråket".

– Det kommer att bli kul. Den sista roliga grejen med klassen, säger de med förväntansfulla leenden.

Inne på Grankotten riggade personalen för kvällens fest. Med lite längre mellan stolarna än vanligt.

Restaurangbranschen har också tagit stryk under coronavåren.

– Sommarens bröllop är avbokade och mycket annat. Men vi har våra luncher och vi hade en väldigt bra jul, säger Sofia Pettersson.

Balen för klassen blir en slutpunkt för de tre intensiva gymnasieåren.

Det traditionella ruschen ut ur skolan kommer inte att bli av.

Men gänget känner redan att de är vänner för livet.

– Ja, det tycker jag verkligen att vi är. Vi har redan börjat snacka om hur vi ska träffas efter studenten, säger Katia Riabouchkina.

Men utan att blicka för långt in i framtiden laddar de för kvällen, för balen, för festen.

– Nu kör vi!