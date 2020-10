BILDEXTRA: Skördefest i Indal – nyfikna besökare lockades med mat och sång

Få plusgrader och gråmulet väder stoppade inte besökarna när Skördemarknaden hölls vid Tempo under lördagen. Nyfikna kunder stannade kvar för att titta det som bjöds på de olika borden.

Mitt emot entrén till matbutiken står en stor vit vagn uppställd. Inuti står Lars Svan och vässar knivar.

– Jag brukar vara här när det sätts upp. Vanligtvis brukar jag vara ute på marknader också men det har inte blivit så mycket av det i år, säger han.

På vagnen har han själv byggt solceller för att driva slipen. Men innan den var klar slog coronaviruset till och han har inte fått en chans att visa upp sitt bygga - förrän nu.

– Jag arbetar som knivmakare, så nu kan jag åka dit knivarna finns istället för att de ska behöva komma till mig. Jag vill också kunna visa att jag finns, säger Lars Svan.

Utanför står ett bord med handsmidda ljushållare, svärd och handtag.

– Jag har gjort några, men det är främst min sambo som gör dessa, säger han.

På andra sidan affären, vid ett litet bord, sitter Margareta Johansson som är sekreterare i Indals hembygdsförening.

– Vi säljer tunnbröd som vi bakat. De håller på att göra mer just nu, man kan fortfarande känna hur varm de är, säger hon och plockar upp en påse.

Intill henne står en ensam korg med ekollon. De tillhör Ove Johansson som varit med och utformat Indalsparken som hade invigning 2012.

– Ek växer egentligen inte naturligt här uppe. Men nu kan du hittade dem ännu upp i Örnsköldsvik till och med, säger han.

Han brukar plocka med sig ekollonen och slänga ut dem lite varstans för att nya träd ska kunna växa.

– Nu blir det lite grövre språk, men så får det vara när det handlar om kärlek, säger Janne Öhrlund och börjar spela på gitarren. Bredvid står Agnes och Siv som börjar sjunga låten "Slå mig hårt i ansiktet" av Thomas Stenström.

Eleverna, som kallar sig Indals Finest, är vana att sjunga inför publik.

– Vanligtvis brukar vi sjunga på en musikfestival varje år. Men eleverna tyckte det var för lite och ville göra mer, säger Janne Öhrlund som är musiklärare på Stige skola.

Eleverna får vara med när de har börjat i trean och får fortsätta tills att de gått ut sexan på Indals skola.

– Ibland är vi bara tre personer och ibland trettio. Det beror lite på hur många som vill vara med just då, säger han.

Pengarna som hamnar i gitarrfodralet går oavkortat till Barnens guldkant. Genom åren har de samlat in över 97 000 kronor till välgörenhet och hoppas lyckas samla in 100 000 innan terminen är slut. Till vintern hoppas de kunna samla in pengar till Musikhjälpen som sänds i december.