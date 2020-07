Bildextra: Succékväll för Sundsvalls bjuder – energin var på topp

TV: Se reprisen av Sundsvall bjuder!

Bland popdrottningar, köngar och idolvinnare lyste alla lika klart. Den nykrönte Köngen Lennart Lummi var på strålande humör hela kvällen. Bakom scenen hördes hans glädje och skratt på lång väg. För Lennart betydde kröningen mycket.

– Jag är så otroligt stolt över det här. Det är en så otrolig värme att ha fått Sundsvalls röster, säger en rörd, men glad Köng.

I samband med kröningen fick Lennart Lummi ta emot blommor, tröja och en check på 10 000 kronor.

Vad ska du göra för pengarna?

– Oj, På något sätt vill jag ju att pengarna ska användas för att ge tillbaka till tjejerna och föreningen, säger Lennart Lummi.

Och som grädde på moset levererade Nanne Grönvall kvällens största överraskning!

På scenen stod också Sundsvalls nya stjärnskott, Alice Högbom från Fränsta, som vann tävlingen Sundsvalls nästa stjärna. På scenen uppträde hon med en egenskriven låt. Men nervös inför att framträda utan publik på plats var hon inte.

– Nej. Jag är inte det, inte just nu. Jag har ju uppträtt i spöregn utan publik så jag har väl tränat inför det här, skrattar Alice.

Under kvällen uppträdde även idol-vinnaren Lisa Ajax, Gottfrid Krantz, även han känd från idol samt veteranen Nanne Grönvall. Krantz och Grönvall sjöng även Elvis gamla dänga Burning Love ihop.

Kvällen på scen avslutades med en hyllning till all vårdpersonal genom låten "Simply the best".

Bildextra: