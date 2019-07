BILDEXTRA: Urkult firar 25 år – se vimmelbilder genom tiderna

2007:

På scenen 2007 kunde du se bland annat Sofia Karlsson och Eivør Pálsdóttir. Under festivallördagen kunde du lyssna på ökenblues av Tinariwen som hade åkt från Mali för att spela.

2008:

Bland årets 2008 artister spelade Richard Thompson, Detektivbyrån, Räfven och Janne Schaffer.

2009:

Musiken 2009 bestod av bland annat Warzaw Village band. Även bandet Glesbygd'n besökte Urkult de året.

2010:

2010 var året då Kapten röd, Carlou D, Faela och många fler uppträde.

2011:

Hoven Droven, Loop Troop rockers och många fler var på plats 2011.

2012:

2012 uppträde Laleh på Eldnatten. Även artisterna Sousou och Maher Cissoko, Dan I Locks var där, samt många fler.

2013:

Algot April, Verch BandCelso Paco & Dynamo deLuxe var några av de du kunde lyssna på 2013.

2014:

2014 slog Urkult publikrekord från tidigare år. För femte gången uppträdde Stefan Sundström på Solscenen och även gruppen Taraf de Haidouks spelade de året.

2015:

Sångerskan Amanda Bergmans framförde en suverän cover på Foreigners "I Want to Know What Love Is"

Även Amasons gav en lyckad uppvisning och efter det kunde man lyssna på Cleo på stora scenen.

2016:

2016 gjorde Allehanda ett stort bildextra. Artisterna då var Sousou & Maher Cissoko, Räfven, Nadia Nair, Glesbygden och Maïa Barouh.

2017:

Kumbia Queers spelade 2017, bandet består av fem kvinnor och lockade till många besökare.

2018:

Cats & Dinosaurs bjöd på både politik och swing på Urkult 2018.