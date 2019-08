Bilist anhållen misstänkt för stämpling till terrorbrott i Östersund – greps efter märkligt beteende vid torg

En man anhölls under onsdagen under misstanke för stämpling till terrorbrott i grannlänet Jämtland.

Enligt polisen handlade det första larmet om en bilist som uppträdde märkligt vid Stortorget i Östersund.

Under torsdagseftermiddagen kommer rapporter om att mannen utreds för kopplingar till Rahkmat Akilov.