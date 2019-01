Efter konkursen: Nu öppnar leksaksbutiken i Birsta igen – julklapparna går att byta

En sviktande julhandel blev droppen för den danska leksakskedjan Top toy som lämnade in sin konkursansökan i mellandagarna. Butikerna BR Leksaker i Birsta city och In-gallerian stängde omgående men Toys r us i Birsta höll öppet till och med nyårsaftonen.

Nu står det klart att 64 butiker i Sverige, Danmark och Finland kommer att hålla öppet under januari. Toys r us i Birsta är en av butikerna som öppnade dörrarna igen på fredagen. Även Toys r us i Umeå, Östersund och Gävle håller öppet.

Kunder som har köpt varor under rekonstruktionen, alltså från den 30 november, får byta dessa till andra varor eller få pengarna tillbaka. Presentkort som köpts under samma tid får användas eller lösas in mot pengar. Det går dock inte att få pengar tillbaka i butiken utan kunden måste skicka in kvitto eller presentkort till en mejladress.

För varor och presentkort som köpts före rekonstruktionen gäller andra regler – hela listan finns på Top toys hemsida (extern länk).