Björn Brånfelt: Är coronaviruset början till slutet och världens undergång?

Är coronaviruset början till slutet, Harmageddon, världens undergång?

Fler än konspirationsteoretiker och bibeltolkare som tidigare ansetts obskyra börjar tro det.

Att R.E.M:s låt ”It’s the End of the World as We Know It” från 1987 plötsligt rusar på flera listor – 45:a på iTunes topp 100-lista när det här skrivs – är ett rockigt tidens tecken.

Slutsportat, slutrest, slutrockat.

Slut på allt normalt liv?

Japp. Och ändå är det uppenbarligen bara början.

Enligt världens främsta experter – professorer, vaccinforskare, epidemiologer med flera – ser vi bara toppen på ett gigantiskt isberg.

Att världens experter ifrågasätts på sociala medier av experter på experter – tidigare experter på invandring och flyktingfrågor – gör det inte lättare att förstå vad som händer.

Vi tvättar händerna, spottar i nävarna, tvättar händerna en gång till, och går vidare.

Kan inte låta bli surfa på sajter där undergångsstämning råder och stycken ur Uppenbarelseboken citeras frekvent tillsammans med ödesmättade tecken på nu uppfyllda profetior om tidens ände; omfattande skogsbränder, jordbävningar, hungersnöd, gräshoppssvärmar.

Det sista kan ge oss som hänger med i världsnyheterna (och kan vår bibel) skrämselhicka eftersom östra Afrika just nu plågas av värsta utbrottet av gräshoppor på 70 år.

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, säger varje dag i tv saker som får sociala media-experterna att ta till VERSALER och rada upp utropstecken.

Aftonbladets Peter Kadhammar beskrev honom i en briljant kolumn häromdan som hjälten i en äventyrsfilm där huvudpersonerna är i en tuff situation mot en övermäktig fiende.

Alla kräver att de för Guds skull måste börja skjuta – nu!

Hjälten säger: Vänta.

Han som vet, vet att försvaret måste sättas in i rätt ögonblick.

Regeringen tycks alltså ha hanterat coronaviruset klokt hittills men det är inte statsminister Stefan Löfven som iklätt rollen som landsfader – det är Anders Tegnell.

Handlar lokalt och lokalproducerat, går på restauranger, köper lunchlådor och/eller paket, flera erbjuder drive in-hämtning nu, vi går på färre konserter och mindre på galleri.

Lokala band, artister, konstnärer och hantverkare förtjänar vårt stöd när vi försöker leva upp till britternas gamla världskrigsslogan.

Vi kör den med ett tillägg:

Carry on, keep calm - och keep on rock’n in the free world!

TOPPEN: Har vi alltså inte sett än.

BOTTEN: Trump hanterar Corona.

Björn Brånfelt

ALLTINGS 10 I TOPP

1. ANDERS TEGNELL

Sveriges nya landsfader. Klok, tryggt torr och härligt medieotränad. Som hjälten i en äventyrsfilm.

2. HERMAN ENGLUND & STEFAN THUNSTRÖM

Spännande konstnärer från Sundsvall ställer ut på Galleri Granen, vernissage i morgon lördag, 12.00.

3. (5) RED MECCA

Direkt in på Zero Magazines spellista med nya singeln ”Hold You Breath”, ”In a Dark Place” ligger kvar.

4. PATRIK TANNER

Sundsvallsrockare i Minneapolis som börjat lira live på nätet (Facebook i onsdags).

5. (6) DANNY COOLTMOORE

Ny singel i dag: ”Long Way To Go” - engelsk version av tidigare ”Lång väg att gå”.

6. R.E.M.

Gamla låten ”It’s the End of the Worls as We Know It” från 1987 klättrar på listorna nu. Ett tidens tecken (och en bra låt).

7. ANNA CALVI

För nysläppta ”Hunted”, med demoinspelningar av låtarna till albumet ”Hunter”, och för musik till ”Peaky Blinders”.

8. TYSTNADEN

”En film om Silence, musiken och tiden”. Svens rockhistoria på SVT Play - nu.

9. BLATTARNA SOM BYGGDE SVERIGE

Leif GW Perssons suveräna dokumentär-serie i TV4.

10. TIMRÅ ROTARY

Skänker 12 000 kronor i virus-bidrag (typ) till ideella kulturföreningen Söråkers Folkets Hus.