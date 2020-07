Björn Brånfelt: Dags att släppa in publik på kulturevenemang?

Vi har sett bilder, läst beskrivningarna: Fullt med folk på krogar, uteserveringar, bussar, tåg, badplatser, djurparker och i köpcentrum.

Samtidigt: Stängt och tomt på teatrar, rockklubbar, biografer och konserthallar.

Orimligt, tycker fler och fler.

Med all rätt.

Är det, med andra ord, läge att lätta på restriktionerna för livs levande scenkonst, och film på bio, inför hösten?

Fler och fler kräver det.

I ett öppet brev till Kulturdepartementet efterlyser 173 företrädare för musikbranschen - artister, musiker, scenarbetare - tydligare besked kring folksamlingar.

”Vi ser fulla krogar, uteserveringar, och överfulla badstränder och gräsmattor. Samtidigt går musiker, scenarbetare och artister på knäna och krisstödet räcker inte” skriver de som undertecknat det öppna brevet.

Det råder knappast någon tvekan om att de som skrivit på det öppna brevet till Kulturdepartementet inte bara har hela musikbranschen bakom sig - de har alla scenkonst-arbetare bakom sig.

Inte bara i Sverige.

Sofia Nyblom skriver i en krönika i Svenska Dagbladet (onsdag 21 juli) om just det.

”När det skrivs att coronoapandemin innebär den värsta krisen i mannaminne för klassisk musik och scenkonst, då har man hittills bara räknat kronor och ören” skriver hon och berättar bland annat om anrika The Globe Theatre i London, Shakespeare’s Globe alltså, som hotas då teatern inte omfattas av den brittiska regeringens krispaket på 1,5 miljarder pund.

To be or not to be, på allvar, alltså.

Teater Västernorrlands chef Kristoffer Berglund skrev i ett inlägg på Facebook i onsdags om problematiken.

”Jag är djupt oroad över två saker: signalen från beslutsfattare är att evenemang är särskilt riskfyllda. Hur påverkar det publiken förtroende för vår bransch?”

Och:

”Sveriges bräckliga kulturliv, samlad i ett nät av aktörer som är beroende av varandra, kan trasas sönder under hösten”.

Ställer man de här nödropen från kulturarbetare i Sverige mot bilderna av hemester-Sverige finns det fog för funderingar om spelställen, arrangörer, ljudtekniker, bokningsagenter, säkerhetspersonal.

Den avslutade frågan i det öppna brevet är relevant:

”Vill ni som är publik ha kvar er livescen när det här är över eller är det ok att den dör ut?”

Vi svenskar är rätt bra på socialt avstånd, vi var det redan innan pandemin, vi klarar nog gå på konserter och teater och hålla avstånd.

Björn Brånfelt

ALLTINGS TIO I TOPP

1. KAPTEN HADDOCKS ORDBOK

Årets bok? Alla Archibald Haddocks samlade svordomar sammanställda av Björn Wahlberg. Släpps 20 augusti.

2. ZLATAN

Alltid kontroversiell, alltid ifrågasatt - men i veckan sänkte han Sassulo med två mål.

3. DANNY COOLTMOORE

Ny singel idag - ”One More Day” - fjärde och sista i samarbetet med Nighdrivers.

4. THE CONFUSIONS

Hoppsan! P4 Radio Västernorrland har börjat spela indiekungarnas ”Close Your Eyes” senaste dagarna.

5. IDIOT PRAYER

Nick Caves livestreamade konsert från Alexandra Palace i London i onsdags (23 juli).

6. PER PERSSON

Altankonsert av legendarisk rockmusiker från Hälsingland förra veckan.

7. MIRAKLET

Veckans hetaste tv-tips. Serie på SVT Play. Musik används på ”ytterst säreget sätt” enligt popkulturgurun Lars Nylin.

8. GIF SUNDSVALL

0-0 mot Norrby, hm. Men fortfarande obesegrade i Superettan.

9. TT REUTER

Albumen ”Kontroll av den udda guden”(1979) och ”Sång, dans, sex” (1981) finns - äntligen! - på streamingtjänsterna.

10. NHL

En vecka kvar till världens bästa hockeyliga startar om. Go Rangers, go!

(Det sista kan bytas mot andra ramsor, okej?)