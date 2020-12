Björn Brånfelt: En gammeldags veckans… krönika

Veckans chock: Lundells nya!

Veckans knock? Världen väntar fortfarande.

Veckans bock: ”Still standing”, som Elton John sjöng.

Ungefär så där kunde man börja en pop-krönika förr.

En kort, rapp, inledning.

Var den bra fortsatte man läsa – annars bläddrade man tillbaka till sporten.

Nå.

Vid det här laget vet de flesta allmänbildade och de som har koll, eller åtminstone hänger med lite grand, att Ulf Lundell precis släppt ett nytt och anmärkningsvärt album.

Titel: ”Telegram”.

Saknas: bredbent gubbrockig arenarockriff.

Finns i stället: låtskrivar-låtar och Pelle Osslers rökiga blåa gitarrtoner, som, i det noir-dämpade ljudlandskapet, ibland för tankarna till en sentida/nutida Thåström i vars ljudlandskap Ossler är en av arkitekterna.

Maestro Jan Gradvall kallade Lundell för nationalikon i sin recension i DI, jämförde honom med Bellman och kallade följdriktigt låtarna för ”epistlar”.

Hursomhelst en överraskande platta, på flera vis; ibland en slags bittersöt uppgörelse med livet, döden och kärleken; ibland en vandring i dödsskuggans dal, i döda poeters sällskap.

Kompis messar och frågar om jag hört The Confusions nya, ”Suburbian Ghost”, som han gått igång på. Glömde messa tillbaka och fråga om han hört deras ”Electric”, som jag tycker är ännu bättre, men skriver det här i stället (han är en flitig ST-läsare).

BBC har bannlyst ordet ”faggot” i The Pouges klassiska ”Fairytale of New York”, den kanske bästa jullåten i modern tid.

Den vedervärdiga nymoralismen, inte så ny förresten, skördar nya offer. Enligt Nick Cave – som svarar på en fråga om just det på sin sida theredhandfiles.com (Issue #127) berövar förbudet låten dess ”sanning, dess värdighet och integritet”.

Om BBC spelar den censurerade ”Fairytale of New York” tycker jag alla lyssnare ska sätta på 1000 Dollar Playboys ”A Very Special Chrristmas” i stället. Den är ju, faktiskt, på riktigt, en värdig utmanare The Pouges-låten om bästa moderna jullåten ever.

Man ställer klockan på tre på natten för att se Mike Tysons comeback efter 15 år och så är det förmatcherna som börjar då. Hålltider Viaplay?

Några timmar senare gäspade vi oss igenom åtta tvåminutersronders, tja… brottningsmatch, visst?

Knockouten alla trodde skulle komma väntar världen fortfarande på.

Veckans bock-utgång i inledningen, den med Elton John-låttitel-kommentar, handlar förstås om julbocken i Gävle.

Står fortfarande – när det här skrivs i alla fall.

Keep on rockin’ in the free world, folks!

TOPPEN: Janne åkte direkt till Zlatan!

BOTTEN: Plusgrader?

Björn Brånfelt

ALLTINGS TIO I TOPP

1. TEATER VANHEDEN

Nu finns – tjoho! – avsnitt 3 av ”Avdelning 44 – En Vanföreställning” att se! På Youtube.

2. HELEN SJÖHOLM OCH ANNA STADLING

Sångerskorna från Sundsvall som uppträder på Nobeldagen 10 december.

3. SCENKONSTBOLAGET/TEATER VÄSTERNORRLAND

Julkalender, digitalt - med bidrag från alla verksamheter under paraplyet. Bra!

4. STEFAN THUNSTRÖM

Konstnären från Sundsvalls som blivit uttagen till Liljevalchs vårsalong 2021. Borde väl ”skutta och hoppa av glädje”?

5. VACUM

Legendariska postpunkbandet från (det vi kallar) Punksvall som släppt sitt tredje album ”Flugor och rosor” igen – remastra, klart och betalt.

6. BJÖRN PERSSON

Deckarförfattare (m m) i Sundsvall vars tredje roman ”Synden straffar sig själv” som nu finns som ljudbok på Storytel.

7. GARMARNA

Vafalls? Sundsvallsbandet var, förra veckan nominerade i omröstning om bästa ”Local Heroes” i… Hälsingland?

8. JESSICA FALK

Hennes ”Little Love” klättrar på flera listor runt om i världen när ni läser det här.

9. THE CONFUSIONS

Videon, nysläppt, till Suburbian Ghost”, gott folk, videon.

10. GIF SUNDSVALL

2–5-segern mot Degerfors sist ger ändå hopp inför nästa säsong efter en svajig ojämn höst.