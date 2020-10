Björn Brånfelt: FIFA 21 – smartare och ännu lite bättre

”Äntligen!”

Som Gert Fylking sa om nåt annat.

Som vi säger för att spelet FIFA 21 har släppts.

Årets mest efterlängtade spelrelease för oss miljontals fotbollsgamers världen runt.

Det är en stor händelse, omgärdad av stor förväntan, men stunden när man öppnar spelet, sprättar plasten, öppnar hårdplastlådan och tar ut disken - ”the unboxing” som det heter på youtubska – är också en påfrestning för nerverna.

För tänk om EA Sports FIFA-team i Vancounver, Brittish Columbia, Kanada, gjort förändringar som visar sig vara försämringar?

Det har hänt.

Det tog till exempel ett tag att förstå det nya sättet slå frisparkar. Och straffar. Och det är fortfarande inte helt enkelt – men det kanske det inte ska vara heller?

Lyckligtvis har det mesta som ändrats på de senaste åren, det senaste årtiondet till och med, varit bra.

Det nya FIFA-spelet har de senaste åren varit lite bättre än det föregående.

Ännu lite bättre.

Det är det vi hoppas på, jag tror att jag talar för de flesta av oss som lirar faktiskt.

Vi vill inte ha några, stora, dramatiska förändringar. Vi vill bara spela fotboll på tv-skärmar som känns så realistisk, så nära riktig fotboll, som möjligt.

FIFA 17 som alltså släpptes 2017 kändes så. Tills 2018 kom. Som också kändes realistiskt och riktigt – tills FIFA 19 kom. Likadant med det tills FIFA 20 kom.

Vi inom FFHB – ursprungligen en liga, nu en exklusiv organisation eller till och med ett litet fotbollsförbund – fokuserar på två saker. Det första är gameplay. Alltså hur spelet funkar när man spelar matcher.

Man märker det direkt när FIFA 21 är installerad och premiärmatchen påbörjad.

Det finns ett nytt, mer flytande kanske, flyt i spelet. Passningar och skott är ”närmare” avtryckarknappen, går slå lite snabbare.

Den förbättrad AI. visar sig direkt; forwards tar smartare löpningar, hittar ytor FIFA 20-spelarna inte såg eller förstod utnyttja.

FIFA 21 är inte bara ännu lite bättre än FIFA 20 – det är ännu lite bättre än ännu lite bättre.

Turneringar (och ligor), FFHB:s andra fokus, ser än så länge bra ut.

Det Champions Leauge som ingår måste rimligen ha fixats så hela turneringen går att genomföra. Det kraschade i fjol, efter en Tottenham-match i tredje omgången, och gick inte spela vidare sen.

Det vanliga turnerings-läget, som jag än gång var med om att styra upp - från att kunna spela med bara åtta lag till 64 som nu – verkar orört, precis som det ska.

Det enda overkliga, just nu, egentligen positivt:

Härlig inramning med publik (!) på matcherna.

Björn Brånfelt

ALLTINGS TIO I TOPP

1. SÖRÅKERS FOLKETS HUS

Medelpads rock-Mecka – i all fall för musik på film. Höjdpunkter: ”Phil Lynott – Songs For While Im Away” 27/10 och ”Nick Cave - Idiot Prayer” 5/11.

2. AVDELNING 44 – EN VANFÖRESTÄLLNING

Daniel Westin – och Henrik ”Proppen” Fannqvist! – är fantastiska i avsnitt 1 av Teater Vanhedens serie (på Youtube bland annat).

3. DANNY COOLTMOORE

I helgen släpps videon till ”Sundsvalls Öl”. Varning för skvallerjournalist!

4. TREDJE PERIODEN

De 20 minuter under en match då Timrå IK börjar spela ishockey och avgör matcher.

5. TRE SNABBA

GIF Sundsvalls avslutning – den osannolika vändningen! – mot Jönköping Södra. från 0-2 till 3-2!

6. TREDJESTÄLLET

Manchester United spelade i det omtvistade nya zebrarandiga tredjestället när de slog PSG (2–1) borta i CL-premiären

7. FIFA 21

Årets release från EA Sports: Ännu lite bättre än ännu lite bättre.

8. P4 VÄSTERNORRLAND

Bästa radion på morgnar och förmiddagar. Acceptera inget annat!

9. MULLVADEN

Omtalade dokumentären, som en spionfilm IRL, på SVT Play.

10. HENRY MORGAN

Han kanske inte finns (i likhet med sin fiktive bror) – men han är tillbaka. Kommer knallande bara i Klas Östergrens ”Renegater”.