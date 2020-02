Björn Brånfelt: Finns band som inte finns?

Finns Rasta Hunden?

Frågan ställer nästan sig själv efter krönikan, förra veckan, om Jezebel, Sundsvallsbandet som splittrades 1993 och släppte sitt försvunna debutalbum förra veckan.

Alltså: När upphör band som inte finnas att finnas?

Beatles finns inte och kommer aldrig finnas igen. Rolling Stones finns och kommer fortsätta finnas.

Glasklart.

Men hur är det med band som slutat eller inte är aktiva som kanske återförenats en gång, kanske tre, kanske släppt en gammal inspelning eller demo eller fortsatt med nya medlemmar?

Var, exakt, går gränsen för när ett band slutar finnas - eller börjar finnas igen?

Ta legendariska Punksvall-bandet Diestinct.

Enligt Wikipedia splittrades bandet 1985.

Då var de Sveriges rockhopp, på randen till att slå igenom.

Till skillnad mot nästan alla andra samtida band har Diestinct aldrig återförenats innan de - väldigt överraskande! - i december 2019 spelade in och släppte en nyskriven låt, ”Minns Du Mig”, till Massproduktions nysläppta jubileumsalbum ”Massproduktion 40 År”.

Låten släpptes också formellt som singel med Diestinct.

Nu finns det också ett Diestinct-konto på Facebook. Så sent som den 25 januari publicerades en bild där frontmannen Jan Zachrisson sitter vid ett mixerbord i en studio.

Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att det åtminstone skett arbete i studio och att det kan komma fler låtar från det legendariska bandet.

Betyder det att de finns igen eller måste de återförenas på en scen och spela live för att de ska finnas igen?

Räcker det med en spelning?

Var går gränsen?

Brända Barn splittrades på 1980-talet och har återförenats gång på gång. De släppte sensationellt nytt album 2016 (”Över Bron”, som nu inte finns på Spotify?) gjorde en kort turné och kommer sannolikt aldrig spela mer trots att de kanske fortfarande finns.

Ta Rasta Hunden, samtida med både Distinkt och Brända Barn (de tre banden som man sa placerade Sundsvall på den svenska rockkartan i början av på 1980-talet).

Bildat 1979, splittrat 1980, men de har återförenats en gång, en gala på Pipeline. Betyder det att de finns igen?

Ta hårdrockarna Roulette som återförenats några gånger innan nystarten med releasen av ”Now” 33 år efter att de bildades.

Fanns de under åren då de inte spelade?

TILL SIST: Hur det är med band som fortsätter spela trots att flera originalmedlemmar slutat eller till och med dött är nog en annan krönika.

Keep on rockin’ in the free world!

TOPPEN: Solen är tillbaka!

BOTTEN: Riksrättsprocessen…

ALLTINGS 10 I TOPP

1. SARA PARKMAN

Född i Sundsvall, uppväxt i Härnösand, får DN:s kulturpris 2020 för sitt hyllade album ”Vesper”.

2. AT THE GATES

Ikoniskt metallband frön Göteborg, på Club Deströyer i Sundsvall i kväll, fredag. Support, se nedan!

3. SOREPTION

Dödsmetall från stan, med delvis ny sättning: Tony Westmark, Kim Lanto, Fredrik Söderberg och Mikael Almgren. Se också ovan!

4. DANNY COOLTMOORE

I dag: Ny singel med Grabbarna På Stan: ”Ge Mig Mera Öl”! Nästa vecka: I studio med legendariska Nighdrivers (bildat 1981).

5. KUSTBANDET

Fick Dizzy Gillespie att ropa ”I wanna hear Kooostbandet!” Jazzklubben, på E Street, måndag (10/2). Lapp på luckan?

6. BREDA GATAN

Folkrock med bland andra Emma Härdelin (Garmarna, Triakel) på Club Frifolk på E Street. Onsdag 12 februari.

7. FÖRBJUDNA LJUD

Hoppsan! Ett Punksvall-band till på Spotifys ”svensk punk”-lista- där också Hårdgnissel och Vacum finns.

8. NORDIC PIANO ART

Lunchkonsert med Mattias Nilsson. Lars Ahlins Torg, Kulturmagasinet, onsdag 12 februari, 12.00.

9. IGLOO COLA

Årets comeback? Kan det vara en klassisk GB-glass?

10. INTERNATIONAL CLASH DAY

Firas i dag, fredag av hundratals radiostationer världen över. Startades av KEXP i Seattle 2013.

Björn Brånfelt

