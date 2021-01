Björn Brånfelt: Här är listan över det som var bäst år 2020

Tänkte först göra en traditionsenlig ”Årets-lista”.

Tänkte om – ingenting var ju bra med 2020.

Tänkte om igen.

Här är den ändå – listan över det som var bäst 2020:

Årets konsert: Nick Caves solokonsert ”Idiot Prayer” på Alexander Place i London. Streamed på nätet i juli, sedan exklusiv visning på utvalda biografer, inklusive Söråker Folkets Hus.

Årets album: Bob Dylans ”Rough and Rowdy Ways” står i en klass för sig peståret 2020.

Årets album II: Garmarnas ”Förbundet” är lika självklart bäst nationellt som Dylans album är internationellt.

Årets album III: Nick Cave, ”Idiot Prayer”, en formidabel solokonsert (se ovan) som släpptes som album också i november.

Årets förvandlare: Helen Sjöholm kom till TV4:s program ”Så mycket bättre” och gjorde det så mycket bättre.

Årets comeback: Jakob Hellmans entré i ”Så mycket bättre”!

Årets Gubben i lådan: Per Persson från Persson Pack dök upp

Årets tröttaste: Plura gick till och med och la sig när det andra provade get-yoga i ”Så mycket bättre”. PS. Han såg sömnig ut i alla avsnitt.

Årets tv-program: ”Kalle Anka och hans vänner” sågs av fyra och en halv miljon människor på julafton. Högsta publiksiffran på tjugofem år!

Årets mest missade album-tips: Anna Calvis ”Hunted” som består av demos av låtarna till hennes album ”Hunter” från 2018.

Årets demo-album: PJ Harvey, ”To Bring You My Love”.

Årets singel: Rolling Stones - ”Living in a Ghosttown”.

Årets låt: Rolling Stones ringade in hela 2020 med sin ”Living in a Ghosttown”, skriven och inspelad 2019 i och för sig, men nog är väl, ändå, Bob Dylans sjuttonminutersepos ”Murder Most Foul” en mer banbrytande (sjutton minuter!) och oförglömlig singelrelease?

Årets working class hero: Danny Cooltmoore från Sundsvall som släppte en singel varannan vecka under hela 2020 och i december hade över 170 000 strömningar på sina låtar Spotify.

Årets roligaste: Året när ingenting var roligt så fick ändå Teater Vanheden oss att skratta åt Håkan och Fröberg och kompani på påhittade ”Avdelning 44” på Sundsvall kommun, en dokumentärserie som blev till istället för en planerad föreställning, på grund av…ni vet vad. Sjukt roligt! Finns på tuben.

Årets lås: Måste ändå bli Kryptonites Fahgettettaboutit”, mini, man kan ha den i bakfickan. Kostar som en halv normal cykel men den kan inte bli stulen.

Årets puh: Donald Trump förlorade valet.

Årets oro: … men kommer han lämna Vita Huset och presidentposten frivilligt?

Årets ”årets-lista”: Redaktörens sämsta någonsin, sedan nittonhundraåttiotalet någon gång faktiskt – och det blir, tyvärr, den sista också.

TOPPEN: Nu är 2020 historia.

BOTTEN: 2020 ...

ALLTINGS 10 i topp

1. MWUANA – LOVERBOY

Mest spelade låten på P3 2020, producerad av Sundsvalls-Collén (och Chirds), förlagd på Sidelake (i Sundsvall). Det ni! (Sundsvall).

2. ULF LUNDELL

Aktuellt i tv (och på SVT Play) och i hetluften efter suveräna albumet ”Telegram”.

3. MASSPRODUKTION

Det lilla oberoende skivbolaget i Sundsvall som är efter år släpper suverän alternativ rock’n roll.

4. TT REUTER

Första singeln från kultbandet från Lund sedan sedan…1995? ”Vem äger rymden”. Album på G!

5. KRYPTONITE

Gör världens bästa lås för cyklar. ”Faghettaboutit” är 10/10 på mätbar lista. Beställt!

6. NICK CAVE

Ställde in planerade turnén med The Bad Seeds, förklarade: ”Time to make a record”.

7. DIESTINCT

Album på gång? Rapporter under hösten om inspelning avnyp låtar i alla fall.

8. MUSIKHJÄLPEN

Dygnet runt-hjälp. Fatta hur bra det är av våra public service-företag ändå.

9. VETLIGAN – HÄRNÖSAND

Applåder till administratörerna av den här irriterande men ändå beroendeframkallande frågesport-klassikern.

10. VACCIN

Årets bästa nyhet ändå, att vaccinationerna de facto är i gång i Sverige.

Björn Brånfelt