Björn Brånfelt: Kan det äntligen få bli höst nu då?

■ Norrbottens Big Band på Tonhallen (flyttat!) på måndag.

■ ”Morden i Midlands” på Konserteatern nästa lördag.

■ Rockabillymiddag på EQ House 30 oktober.

■ Nick Caves solokonsert ”Idiot Prayer” på Söråkers Folkets hus 5 november - och 11 november (extraföreställning!).

Bara några arrangemang värda att längta efter i höst – om det nu blir höst nån gång.

Den förbaskade sommaren 2020 verkar ju liksom inte vilja dra dit pepparn växer – just den plats dit jag och många med mig (men inte alla, jag vet ...) vill skicka den.

Veckans löpsedel-värmebölja ("25 grader igen!") visade sig bara gälla typ Skåne men den har ju resulterat i en förlängd sensommar ändå här hos oss i Mellansverige.

Allt är i och för sig osäkert inför hösten, än, om vad som kommer gälla för offentliga arrangemang till exempel, men ändå.

Kultur- och nöjes-Sverige lever just nu på nån slags gnutta till hopp och biter på naglarna inför beskedet från regeringen.

Det märkliga är att om det förslag som finns – med 500 personer istället för 50 personer på evenemang, med tillhörande begränsningar när det gäller hur publiken får sitta – så kan en del arrangörer få ta in färre åskådare än nu.

Jazzklubben och Söråkers Folkets hus har räknat på det och båda skulle drabbas hårdare, tvingas ta in färre åskådare på sina arrangemang.

Det är sant.

Låt oss hoppas att regeringen, när de fått in alla remissvar, snickrar ihop en modell som inte slår blint mot mindre arrangörer.

Ingen av oss som inte är epidemiologer har auktoriteten som krävs för att framföra en åsikt värd att ta på allvar men vi kan ju hoppas att det faktum vi faktiskt, just nu, har en underdödlighet i Sverige är en faktor som kommer spela in när regeringen ska dra upp riktlinjerna för det svenska kultur- och nöjeslivets återuppståndelse.

Det är orimligt att vi kan sitta och stå tätt intill varandra på bussar, i butiker, på kaféer och restauranger men vi ska sitta flera meter i från varandra på konserter, teatrar, och fotbolls- och hockeymatcher, eller hur?

Orättvist, sa Bull.

I kväll kan man i alla fall se Will O’ The Wisp på Noisy Bar i Sundsvall city. Småskaligt men sannolikt minst småmysigt.

Går man Esplanaden ner, från Köpmangatan, kan man by the way se eminente basisten Olle Melkerhed på en målning på ett elskåp. Att han också är superhjälte på en ny målning av Christian Beijer är en annan story, okej?

TOPPEN: John Holm-dokumentär på SVT Play.

BOTTEN: Väntan på besked …

ALLTINGS 10 i topp

1. WILL O’ THE WISP

Konsert på riktigt? Japp! Live på Noisy Bar i Sundsvall – i kväll!

2. JAZZKLUBBEN SUNDSVALL

Får storfrämmande på måndag: Norrbotten Big Band. OBS! Flyttat till Tonhallen, för att fler ska få plats.

3. KJELL LÖNNÅ

Hela Sverige körledare ställer ut på Sundsvalls Konstförening sedan 11 september. Pågår till söndag 20 september. Gå och se!

4. GARMARNA

Wow! Sundsvallsbandets ”Herr Mannerling” närmar sig 7 miljoner strömningar på Spotify.

5. YOHIO

Oj! Över 4 miljoner visningar av ”My Nocturnal Serenade” på Youtube nu. Inspelad i Sundsvall.

6. TÅNGEN

Bengt Lindströms skulptur, äntligen formellt invigd på sin nya plats i Ljungaverk!

7. SÖRÅKERS FOLKETS HUS

Extravisning av Nick Caves hyllade solokonsert på ”Idiot Prayer”. Visas både 5 november och 11 november!

8. BOB, HANK & JOE

Countrystjärnorna rån västra Medelpad som turnerat i sommar (jo, det är sant!), sex gig, ca 200 mil. Fick det bra dom!

9. SCA-CUPEN

I dag: Timrå-Björklöven. I morgon: Timrå Modo.

10. TOUR DE FRANCE

Bästa tv-sporten just nu. Publik efter vägarna. De sista rafflande etapperna i helgen.

Text: Björn Brånfelt