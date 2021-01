Björn Brånfelt: Kanske är det cirklar som sluts...

En gammal punkare, som jag, skriver positivt om raggare.

Jag menar, de jagade mig och mina kompisar på sta’n i slutet av 1970-talet, för att ge oss stryk.

Ödets ironi, i sanning.

Och ett j-a sätt att avsluta en karriär som krönikör.

Kanske kan jag satsa på en karriär som skjutjärnsreporter i stället för att skriva krönikör?

Jag har ju en skymta-förbi-roll som sådan i videon till Danny Cooltmoore & Great Western Alarms låt ”Raggarbil”.

Videon släpps på Youtube i dag, fredag och storyn om inspelningen är värd en ”The making of ’Raggarbil’”.

Jag tror faktiskt att en sådan ingår i framtidsplanerna för Danny Cooltmoore och co.

Idén till videon:

Det skulle vara en (nåja) helt vanlig dag för Danny Cooltmoore och GWA som började med spelning på Gambrinushallen, sedan skulle bandet cruising på sta’n i en nedcabbad jänkare och sedan efter ett nytt gig på E Street skulle de, om jag minns det rätt, som grande finale bli utslängda.

De ville ha tio femton raggarbil på sta’n till videon och kontaktade en veteranbilklubb (a.k.a. sällskap för gamla raggare, okej?) som med förtjusning tackade ja.

Men inte bara det.

De kontaktade alla veteranbilklubbar i mellan-Norrland så när Danny Cooltmoore med band med rullande gled omkring i ett nedcabbat vrålåk mot gamla raggarsvängen på Köpmangatan var det omöjligt att följa den tänka färdvägen mot E Street för alla skinande blanka gamla jämnare som cirkulerade på sta’n.

”Vi var i chock. Vi började räkna och gav upp efter 230 bilar” berättade Danny Cooltmoore da’n efter.

Preliminär uppskattning: Minst 300 bilar.

Jag var inte på plats då, på kvällen.

Kanske var det den gamla raggarskräcken som fortfarande satt i.

Var man punkare i slutet av 1970-talet smög man husväggar om man var nära Köpmansgatan när de fruktade Sundsvallsraggarna åkte runt och bland annat spanade efter punks att slå på käften.

Det var inte för inte Rude Kids ”Raggare is a Bunch of Motherfuckers” från 1979 var en megahit i punk-Sverige.

Min cameo-insats som journalist, av karaktären ”blinkar du på fel ställe missar du den”, gjordes hursomhelst tidigare på da’n.

Jag är nöjd med min rollprestation, konstigt nog blev den inte Guldbagge-nominerad i birolls-klassen.

Kanske är det cirklar som sluts när man efter mer än 30 år som FredaX-krönikör slutar med en positiv raggarkrönika.

Det har hursomhelst varit en ära och ett nöje.

Min vanligaste punchline får bli mina slutord till ST:s läsare:

Keep on Rockin’ in the Free World”.

TOPPEN: Vintern, och snön, är här.

BOTTEN: Lite för kallt ändå, visst?

Björn Brånfelt

ALLTINGS 10 I TOPP

1. DANNY COOLTMOORE & GWA

Släpper ny singel, ”Goodmorning Sunshine” OCH videon till ”Raggarbil” i dag. Se också krönikan.

2. TEATER VANHEDEN

Mockumentär-serien om Avdelning 44 är genialisk. De tar ut svängarna för mycket - men det ansågs t ex Monty Python göra också från början.

3. JONATHAN DAHLÉN, JENS LÖÖKE, ALBIN LUNDIN

Tre Timråiter i topp i Hockeyallsvenskans poängliga. Say no more.

4. HÅRDGNISSEL

Nu finns Punksvalls finest på Instagram!

5. GALLERI GRANEN

Det lilla galleriet på Storgatan har börjat med drop in. Max sju inne samtidigt. I morgon lördag, 12-15. Konstnär: Patrik Larsson.

6. MADE IN MEDELPAD

Listredaktören är en flitig kund som vill bli stamkund. Se det som ett löfte!

7. CIA:S UFO-DOKUMENT

2700 tidigare hemligstämplade sidor med rapporter om UFO:n finns nu att ladda hem på sajten Black Vault. Spännande!

8. GHOSTEEN

Nu finns Nick Cave & tre Bad Seeds mästerliga dubbelalbum som pussel. Det är sant!

9. ANDERS TEGNELL

Öppnar dörren på glänt för festivaler i sommar: ”Om många är vaccinerade och vi har låg smittspridning” sa han på en pressträff i veckan.

10. SKÖNSBERG

Staden i Staden. Fan, fan, fan. Borde skrivit fler krönikor om oss här.