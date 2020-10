Björn Brånfelt: Lever vi i en parallell värld?

Ursäkta, nå’n som vet var man anmäler man sig?

Tänker på det som kommer hända i CERN-laboratoriet ”inom några dagar”.

Forskarna där är nära att få kontakt med parallella universum.

Alltså… man vill ju åka dit nu genast på gång.

Tanken svindlar.

Men enligt en artikel i Science Nature (sciencenatures.com), publicerad 10 oktober 2020, är forskarna på CERN-centret i Geneve i Schweiz övertygade om att de mycket snart kommer att kunna komma i kontakt med parallella universum.

”In days” heter det i rubriken, och min journalistiska instinkt kräver att jag fixar en pressackreditering alternativt anmäler mig som försökskanin, testpilot eller varsomhelst som krävs för att vara på plats när ett alternativt universum öppnas.

Ett universum där Trump och covid-19 inte finns, Timrå toppar SHL, GIF Sundsvall är på övre halvan i allsvenskan och där det varit Torgrock och Ljungarnock och Sensommar och Blockparty och Lundell på Stadsfesten i Härnösand i sommar.

Tänk ett parallellt universum där Donald Trump inte är USA:s president?

Det är alltså i acceleratorn, där Higgs boson-partikeln (Guds-partikeln kallad) upptäcktes som det kommer ske.

Forskarna har räknat ut hur mycket energi som krävs för att gravitation ska kunna läcka in i extra dimensioner och skapa svarta hål i miniatyr som är själva nyckeln till de parallella universum de förutspår att de kommer komma i kontakt med.

Läser hela artikeln, är inte vetenskapsreporter, förstår bara ungefär det jag skrivit ovan.

I kommentatorsfältet under artikeln skriver någon att artikeln faktiskt är ungefär fem år gammal.

Det skulle först kunna uppfattas som nedslående - men sedan slås man av en annan kittlande tanke.

Tänk om det redan hänt, för, säg, fem år sedan, och vi alla (eller är det bara några av oss?) nu lever i ett parallellt universum?

Med tanke på hur fort världen förändrats de senaste åren är det nästan sannolikt.

Trump som president var ju en otänkbar tanke i det universum vi levde i då.

Om vi lever i den verkliga världen nu vill man gärna kolla läget i ett parallellt universum, eller hur?

Om vi istället lever i en parallellvärld efter ett CERN-experiment för fem år sedan vill tillbaka till den verkliga världen där den där ÖFK-spelaren (har förträngt vem det var, vill inte minnas heller) filmade till sig en straff mot GIF Sundsvall och snuvad GIF Sundsvall på poäng - utanför straffområdet! – och då är ju Giffarna kvar i den allsvenska verkligheten.

TILL SIST:

Kom igen regeringen - frige kulturen!

TOPPEN: Timrå IK!

BOTTEN: GIF Sundsvall?

Björn Brånfelt

Alltings tio i topp

1. JONATHAN DAHLÉN

Timråstjärnan som gjorde hattrick mot Västerås i måndags – yeah, yeah, yeah!

2. FREDRIK WIKINGSSON

Sundsvallsgrabben startade i veckan, med radarpartnern Filip Hammar, en pod om amerikanska valet.

3. AVDELNING 44 – EN VANFÖRESTÄLLNING

Premiär i kväll för Teater Vanhedens streaming-serie (ursprungligen en pjäs). Spännande!

4. DIESTINCT

”Sakta men säkert börjar vi närma oss en fullängdare” – stay tuned” skriver det legendariska Sundsvallsbandet på FB. Wow!

5. DANNY COOLTMOORE

Livekonsert, inspelad på EQ House, finns nu på VOYD. Veckans singelsläpp: ”Allt Jag Vill Ha”.

6. YOHIO

Sista singeln innan nya albumet. ”You’ll Believe It (if You Sing It)”. Producerad i Sundsvall, väl?

7. FIFA 21

Årets version av EA Sports-spelet. Mer om det nästa vecka!

8. WHITE WALL

Svensk thriller-serie, på SVT och SVT Play. Spännande eidé, skönt lugnt tempo.

9. NICK CAVE

I väntan på ”Idiot Prayer” (i Söråker, 5 november) släpper han med Nicholas Lens ”L.I.T.A.N.I.E.S.” Återkommer om vad det är…

10. JOE BIDEN

Heja!