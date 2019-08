Björn Brånfelt: Löfvens chans att skapa världshistoria

Fallet med rapparen ASAP Rocky, häktad i Stockholm för tre veckor sedan misstänkt för misshandel, blev snabbt en världsnyhet.

Superstjärnorna Kanye West och Kim Kardashian, kompisar med ASAP Rocky, krävde att han skulle släppas fri , drog i gång hashtag-kampanjer och sånt.

Men det stannade ju inte bara där.

Kanye West ringde en annan kompis, tillika världens mäktigaste man, the leader of the free world, USA:s president Donald Trump.

Vad Donald Trump gjorde först?

Han twittrade så klart, krävde också att ASAP Rocky skulle släppas fri.

Sedan ringde han till Sverige, till Sveriges statsminister Stefan Löfven, tillika GIF Sundsvall-reporter uppväxt och uppfostrad i Västernorrland, av fosterföräldrar, en skogsarbetare och en som jobbade i hemtjänst.

Ordentligt folk.

You get the picture, den unge Stefan Löfven fick en god uppfostran, trygg, stabil, norrländsk, med allt vad det innebär.

Han hade helt enkelt vad som krävdes när världens mäktigaste man ringde och bad honom frige en amerikansk artist misstänkt för misshandel på Stockholms gator.

”Nej” sa Stefan Löfvén till Donald Trump, ”det funkar inte så i Sverige”.

Det här pampväldiga försöket till ”celebrety democray” fick tv-stjärnan Trevor Noah – värd för The Daily show – att gå i gång eftersom Trump personligen gick i god för att ASAP Rocky inte skulle fly och erbjöd sig att betala borgen för honom.

Enligt Trevor Noah kunde Stefan Löfvén, en erkänt skicklig förhandlare, fått Donald Trump i utbyte mot ASAP Rocky, om den senare rymt.

Tänk på det en stund.

Donald Trump i ett svenskt fängelse.

Ett gyllene tillfälle för en statsminister fostrad enligt norrländska normer att göra världen Trumpfri.

Bara några veckor utan Trumps presidentskap vore bra för de flesta i världen. Bra för världen, helt enkelt.

Hashtags? Ok: #parisavtalet#Irankrisen#handelskrigmedkina#

Som de flesta nog fattar är idén med Trump i svenskt fängelse bara på skoj men man vet aldrig nu för tiden.

Som Trevor Noah säger om hela grejen, "Kanye West ringer Trump som ringer Sveriges statsminister och kräver att en rappare ska släppas ur ett svenskt fängelse, det låter som en story i en nyhetstidning på LSD”.

Lika osannolikt som att Carolas klänning skulle börja brinna under en konsert – men det hände ju häromdagen.

Carola hinner nog skaffa en ny till Folkan Waterfront nästa helg – men Stefan Löfvén får nog inga fler chanser sätta Donald Trump i fängelse.

TOPPEN: Normal svensk sommar är inte så dumt.

BOTTEN: Falkenberg-GIF 2–0.

Alltings 10 i topp

1. MELODIE MC

Succé för comebackande rapstjärnan, tillbaka på scenen på Stora Torget i lördags efter mer än 20 år!

2. TAKIDA

Fyllde såklart torget när Rix FM avslutade sommarens Sundsvall Bjuder i tisdags.

3. ANNA ENGLUND OCH MARIA ÅMAN

I final i revy-SM med numret ”Skoterklubbens ordförande” skrivet av Maria, framfört av Anna.

4. URKULT

Sannolikt världens trevligaste festival i Näsåker, Ångermanland, Västernorrland, nu i helgen.

5. PUSSY RIOT

Mest spännande affischnamnet på festivalen ovan.

6. GRETA

Ska pryda Vouge (!) samt segla till miljömöte i USA vilket gör redan sura gubbar ännu surare. Det är faktiskt roligt.

7. EGAN BERNAL

22-åringen från Colombia, historisk vinnare av Tour De France: den yngsta på 101 år, den första från Sydamerka.

8. LIL NAS X

Har slagit rekordet på Billboard med ”Old Town Road” som legat etta i 17 veckor.

9. ORUPS BYXOR

Vad hade han egentligen på sig på scenen under Allsång på Skansen i tisdags?

10. CAROLAS KLÄNNING

Kommer den börja brinna igen på Folkan Water Front nästa helg eller har hon skaffat en ny flamsäker till dess