Björn Brånfelt: Man kan tänka positivt ändå...

Vilken filosof som snodde titeln på Lou Reeds låt "The Power Of Positive Drinking" från albumet ”Growing Up In Public” och förvandlade den till världsomspännande filosofi om att fokusera på möjligheter (”the power of positive thinking”, remember?) är höljt i dunkel.

Men vi bör – om vi kan – använda oss av den formeln nu när världen som vi kände förändras, varje dag.

Tror jag.

Man kan, som Nick Cave är inne på i "issue #90" på sajten "The Red hand files" (theredhandfiles.com), använda det påtvingade livet i isolering till tyst reflektion för att så småningom, eventuellt, kliva ur det här med nya kunskaper och insikter om våra politiska ledare, våra sociala system, våra vänner och fiender och, mest av allt, om oss själva.

Vilka är vi?

Vad är meningen med livet?

För vårdpersonal - världen över - verkar svaret givet.

De i stormens ögon, på sjukhus, överfulla akutmottagningar, i kaotiska korridorer och provisoriska tält, många dåligt skyddade med risk för att exponeras för viruset, är världens verkliga hjältar.

Att många som tidigare jobbat inom vård erbjuder sig återvända är fantastiskt och positivt.

Vi andra får kan åtminstone försöka fortsätta göra det vi gör eller vill göra.

Det verkar som om världens konstnärer, artister och musiker - i det dystopiska nuet - helst av allt vill jobba mer.

Ta Scenkonst Västernorrlands kostymavdelning som börjat designa och tillverka skyddsutrustning till vårdpersonal.

Ta Norrrdans som inte kan dansa i skyltfönster ens - som de tänkt - som istället erbjuder "takeaway-dans"; man kan alltså ringa och beställa en dansföreställning på gården hemma eller gatan utanför sitt köksfönster.

Ta Minneapolis-punksvallaren Patrik Tanner som spelade sitt nya album "Do You Still Believe in Rocknroll?" live på Youtube i torsdags.

Ta Iggy Pop som premiärstreamade dokumentären "American Valhalla" (hashtagg #stayhome #withme) på Youtube i veckan.

Några positiva exempel på att livet i isolering - om man inte blir allvarligt sjuk - kan ha positiva inslag.

Till sist: Det där med Lou Reed var ett skämt. Det var han som travesterade det positiva mantrat.

TOPPEN: Man kan tänka positivt.

BOTTEN: Man kan tänka negativt.

Björn Brånfelt

ALLTINGS 10 I TOPP

1. SCHACK MATT!

Hårdgnissels debutalbum ute nu. ”Macho Jävla Hockeykillar Sluta Sjunga Queen” är med!

2. DO YOU STILL BELIEVE IN ROCKNROLL

Patrik Tanner, Punksvalls utpost i Minneapolis, släpper nytt album i dag!

3. MURDER MOST FOUL

Bob Dylans oväntade singelsläpp, 17 minuter om USA efter JFK!

4. DANNY COOLTMOORE

Sundsvallsartist med fem (!), låtar på Spotifys listor just nu!.

5. SOFIA MIRJAMSDOTTER

Fixade insamling till Läkare utan gränser som en present till Anders Tegnell som fyller år i dagarna. Hurra!

6. MENINGEN MED LIVET

TV-tips i kväll: Monty Python-gänget i toppform, driver hejdlöst med…typ allt. TV8 22.00!

7. PENSIONAT PARADIS

Tv-tips, måndag: Pilsnerfilmernas pilsnerfilm, svensk filmhistoria, Thor Modéen och Julia Caesar i toppform. SVT1 14.15.

8. BARABBAS

TV-tips, måndag kväll: Alf Sjöbergs film efter Pär Lagerqvists roman om rövaren (Ulf Palme) som friges när Jesus blir korsfäst. SVT1 22.55.

9. AMERICAN VALHALLA

Dokumentär om samarbetet Iggy Pop och Josh Homme - med ”Post Pop Depression” och efterföljande turné.

10. FHM

Svenska Folkets radar i corona-mörkret. Anders Tegnell och co är våra nya landsfäder och landsmödrar. Amen.