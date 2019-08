Björn Brånfelt: Många heta händelser på nöjeshimlen – men vad blir höstens höjdare?

Man kanske skulle ha varit på Trädgården i Göteborg i går och sett Viagra Boys? Aftonbladets New York-korre Per Bjurman, en gång sportreporter på Dagbladet, har ju koll och var lyrisk efter svenskpunkarnas New York-gig nyligen.

Å andra sidan borde vi alla ha varit på Folkan Waterfront i Fagervik och sett - Teddybears.

Enligt Sundsvalls Tidnings förre nöjeschef Janne Hallman, nu på musikmagasinet Gaffa, var Teddybears på Sthlm Under Stjärnorna förra helgen bättre än Viagra Boys, som han tidigare kallat ”Sveriges bästa liveband” - och Janne Hallman har ju också koll.

Kanske blev Folkan Waterfront, retroaktivt, nöjessommarens höjdpunkt även om Carolas klänning inte började brinna?

Waterfront-arrangören Söråkers Folkets Hus bjuder i alla fall på höstens coolaste arrangemang:

Filmen ”Miles Davies: Birth Of Cool”, visas exklusivt på Folkets Hus och Parkers biografer i höst. Vi skriver torsdag 3 oktober i kalendern - och hårdrockfans skriver i stället/också 10 oktober.

Då visas ”Metallica and San Fransisco Symphony Together Again - live” exklusivt på utvalda biografer världen över och - japp! - Söråkers Folkets Hus är med på den världskartan.

Två veckor senare, ny hårdrocksfest: Club Deströyers tvådagarsfestival Nordfest med DA-D som affischnamn, helgen 25 oktober - 26 oktober.

Lite tystare blir det på Aveny som introducerar "Silent disco” i höst.

Man dansar med hörlurar, har tre kanaler att välja på och sedan ger man sig ut på ett tyst dansgolv.

Hett i Los Angeles, New York, London, Singapore, London och på Ibiza - och på Aveny i Sundsvall?

Premiär nästa helg, lördag 31 augusti.

Kanske blir nybildade Teater Vanhedens exklusiva föreställning ”Idioterna - APT med Gud” på Sveateatern 28 september höstens höjdpunkt?

En föreställning bara.

EN!

Scenkonstkollektivet Nyxxx:s gästspel med interaktiva föreställningen ”Fallet Exet” på Konsertteatern 18 september (och 28 september) låter också spännande. Publik med surfplattor…

Får inte plats med alla konserter som redan får nöjeskalendern i Medelpad att bågna men Mattias Alkbergs ”Om känslor och sånt skit” på Pipeline 6 september och Soreption + support på samma ställe 21 september måste nämnas, liksom Club Gogo-premiären på EQ House 26 september med Jonny Cutz och legendariska Lalla Hansson.

Björn Brånfelt

TOPPEN: Danmarks svar om Grönland till…

BOTTEN: …Donald Trump.

Alltings tio i topp:

P4 VÄSTERNORRLAND

Regionalradion fortsätter öka - nu är vi 34,4 procent som lyssnar på P4 Västernorrland varje dag.

SUNDSVALL ROCKABILLY STARS

Legendariska Small Town Pimps gigar i Ljungaverk och säger hej då till sommaren.

ART PERFORMANCE SCHARLAKANSOL

Livemålning med Wejdan Derky, poesi med Helena Svarling och Simon Edlund f som dj. Ateljén på Torggatan 8, i morgon lördag.

DANNY COOLTMOORE

Efter en svacka (två veckor typ) släpper Sundsvallsartisten ny singel i dag: ”Nu är vi här”. Fler på gång? Finns det sand i Sahara?

SV-ART KONST I SVARTVIK

Konstparty avslutar SV-ART-sommaren i morgon.

STEEN & STANLEY

Applåd till den på SVT Västernorrland som kläckte den genialiska rubriken när Alexander Steen tog Stanley Cup-pokalen till stan.

HILL STREET FESTIVAL

Årlig minifestival i Skönsberg där man kan se ett indieband i världsklass: The Confusions!

LOLITA POP

Legendariskt band återförenas för turné i höst. Sundsvall? Premiären i Örebro är utsåld.

DAVID LAGERCRANTZ

Förre ST-reportern som i dagarna släpper sista boken i Millennium-serien.

LINDA VARG

TV-pop-stjärna (Supernatural, Idol), också känd under namnet Linda Maxx. På q.bar i kväll.