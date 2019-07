Björn Brånfelt: Månlandningen händer igen – sekund för sekund

Ingen kan höra dig skrika i rymden, sägs det.

Det gäller inte Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Mike Collins ombord på Apollo 11 som var på väg till månen för exakt 50 år när du läser det här (i dag fredag 19 juli 2019).

Allt som hände och sas, varenda manöver, vartenda oväntat problem, vartenda replikskifte, vartenda ord, varje sprak på radion, varje tv-utsändning… allt händer igen på apolloinrealtime.org, sekund för sekund.

Det är som att sitta på första parkett i kontrollrummet i Houston i juli 1969.

Till i morgon eftermiddag svensk tid - när Neil Armstrong och Buzz Aldrin ska klättra ner i månlandaren The Eagle för att koppla loss sig från kapseln - ska jag ta på mig en vit skjorta, kavla upp ärmarna och ta på mig hörlurar eller ett headset.

Man vill ju smälta in.

Det är svårt att sluta lyssna.

Till och med när de sover ombord och inget händer annat än att någon läser av ett instrument och får ett ”Roger” på det.

Att de ombord ens kan sova.

Folk ligger vakna för mindre än att sitta inspärrade i en trång roterande plåtkapsel som är 30 000 mil bort från jorden och fortsätter framåt med en hastighet av närmare 40 000 km i timmen.

Mike Collins psyke alltså.

Han ska sitta kvar ensam i kapseln när Neil och Buzz sätter sig i The Eagle och landar på månen, han ska bli ”den ensammaste människan sedan Adam”.

Känslan av direktsändning, att allt det som händer på apolloinrealtime.org händer här och nu - eller där och nu - är svår värja sig mot.

Rädslan för ett ”Houston, we have a problem…” är påtaglig även om man vet att det mesta gick bra.

Den svenska direktsändningen från månlandningen den 20 juli 1969 började klockan 21.05 med Gunnar Hambreus, David Ingvar, Bengt Feldreich. Och med Lars-Erik Wänstrand i rymdstudion i Stockholm och Bo Holmström på plats i Houston.

Vill man uppleva de historiska ögonblicken i realtid är det bara att ladda för i morgon kväll.

Tips: Tidstypiska Dagobert Krikelin-mackor och tv-kannor fyllda med starkt hett kaffe.

Hålltider:

Cirka 17.30: The Eagle börjar nedstigningen mot månen.

Cirka 21.00: The Eagle ska landa på månen. OBS! Dramatiskt!

Cirka 03.30: Neil Armstrong ska bli första människan på månens yta.

Till sist, apolloinrealtime.org i ett nötskal:

240 timmar radiotrafik, multipla vinklar från alla kameror, 11 000 timmar audio, tusentals fotografier, 15 000 sökbara yttranden.

TOPPEN: apolloinrealtime.org

BOTTEN: 2-3.

