Björn Brånfelt: När allt det här är över...

Medelpads musikliv alltså… Det går ju inte att stoppa.

Ta helgen:

Fredag; Anna Stadling från Sundsvall, live i P4 Live.

Fredag: Dom Oönskade, livestream från EQ House i Skönsberg.

Söndag: Lars Bygdén, livestream från Nevo Studio i Haga.

Behöver ju inte skriva ”i dessa corona-tider” eller nåt i den stilen. Ingen krönikör behöver det, alla vet, alla fattar läget. Det vi går igenom just nu är… ofattbart. Overkligheten kom över oss, pang boom krasch. Ett nytt normalläge.

Bottom line: Glöm allt du vet om allt, typ, dagliga uppdateringar om dödstal, i världen, i Sverige.

Ändå går livet vidare. Vi spritar allt vi ser, vi tvättar händer, håller avstånd, yada yada. Ja. Den osannolika situation är redan yada yada-normal.

Döden dök plötsligt upp vid vår sida men till skillnad mot Antonius Block i Ingmar Bergman-klassikern ”Det sjunde inseglet” ställer vi inte upp ett bräde med schackpjäser och försöker vinna tid, vi bunkrar toapapper och åker till handelsträdgårdar och köper växter.

Som Kjell Höglund sjunger, ”Man vänjer sig”. Livet, hur skrämmande och annorlunda det blev, går vidare.

Jag ska köpa flera säckar jord i morgon, okej? Artister och band och konstnärer bara fortsätter göra det de gör, kanske till och med mer. Men ändå.

Att The Rolling Stones, bildat av brittiska slynglar 1962, gjort soundtracket till pandemin är…jag finner inga ord faktiskt. Grejen: ”Living in a Ghosttown” kommer, när allt det här är över, vara den sång vi först tänker på när vi tänker tillbaka.

Och på tal om ”när allt det här är över”…

”När allt det här är över” är både titeln på Anna Stadlings nya singel och rubriken på hennes livekonstert på P4 Live i kväll, fredag 29 maj, 19.15.

Precis som Stones-låten är den skriven nåt år innan allt det här hände men plötsligt sätter den ord på exakt våra djupaste känslor just nu, vår längtan om att kunna andas ut, ”när världen börjar snurra och varda’n är tillbaks” och en förhoppning om att vi är kvar då.

Där har ni den nya svenska nationalsången i ni vet vilken tid det är nu.

På Bad Seed Teevee på Youtube ser jag Nick Cave & The Bad Seeds göra ”Push the Sky Away”, live i Köpenhamn, ”Skeleton Tree”-turnén 2017.

”Some say it’s just rock’n roll, but oh it gets you right down to your soul” sjunger Cave och kastar oss tillbaka till Rolling Stones, 1974, albumet ”It’s Only Rock’n Roll”.

Nästa rad i titelspåret förklarar ju alltihop:

”But I like it”.

TOPPEN: Rock’n roll, yeah yeah!

BOTTEN: Petersvik-affären.

Björn Brånfelt

ALLTINGS TIO I TOPP

1. JONATHAN DAHLÉN

Alla SHL-lag ville ha honom. I tisdags skrev han på – för Timrå IK!

Årets vackraste, roligaste, gladaste - och bästa - sportnyhet.

2. GINA DIRAWI

TV-stjärna, konstär, författare med mera från Sundsvall som i veckan fick ”Lena Nyman-priset. Grattis!

3. ANNA STADLING

Livekonsert i P4 Sveriges Radio ikväll: ”P4 Live” 19.15. Se också krönika krönika

4. LARS BYGDÉN

Livestreamar från Nevo Studio i Haga i Sundsvall i kväll, se också krönika.

5. DOM OÖNSKADE

Direktsänder på nätet från EQ House i kväll, se också krönika.

6. DOCKHUSET

Nysläppta singeln ”Behind the Sun” som bl a ligger 4:a på Stockholm College Radios topplista.

7. VACUM

Hoppsan! ”Korståg”, en 80-talslåt de inte gjorde klar förrän i nu, är också på Stockholm College-listan (10:e plast)

8. JZBL

Efter 27 år släpper de en rockvideo till ”Li’s sorgesång”, från början en vaggvisa till Li som nu är skådis – och medverkar i videon.

9. LIVET I FAGERVIK

Lätt fastna i tv-serien från 2008-2009 som SVT sänder igen på förmiddagarna.

10. PUNKSVALL DRAMA

Jörgen Bergmark från Diestinct skrev storyn till ”Livet i Fagervik”, Leif Andrée, från Pizzoar spelar en av huvudrollerna.