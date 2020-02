Björn Brånfelt: Nu släpps ett hyllat försvunnet album – med ett Sundsvallsband som inte finns

Man får backa bandet till början av 1990-talet för att hänga med i den här storyn. I pressreleasen inför utgivningen tecknas en bild av läget i Sundsvall då Jezebel bildades: ”Depprocken hade dött av leda och det tidiga 90-talets Sundsvall kokade av ny musik i alla möjliga genrer. Ett av de nya banden var Jezebel, vars sound var ett bröllop mellan punk, rockabilly, folkmusik och progg.” Vackert beskrivet, till och med den briljanta men kanske diskutabla beskrivningen av depprocken, som hade ”dött av leda”.

Jezebel – Christer Sunesson, David Kronlund, Gotte Ringqvist, Stefan Briesland, och Peter Jonriksson – debuterade på en nyårsfest men vi spolar fram bandet till giget på Hultsfredsfestivalen 1993.

Samtidigt som Iggy Pop intar stora scenen gör Jezebel succé i danstältet. Det då okända bandet bob Hund var förband. ”Skönt tyckte vi. De kommer ju aldrig bli nåt”, berättar Christer Sunesson i podden ”Alltid en jävla fest!” bob Hund blev stjärnor, Jezebel gick under.

Istället för genombrott, sammanbrott.

De motstridiga viljorna i gruppen fick istället, och får fortfarande, utlopp i nya konstellationer och band: Christer Sunesson, nu i Gibrish, David Kronlund, nu i Koronlids Mekaniska, Gotte Ringqvist och Stefan Briesland, båda i Garmarna, och Peter Jonriksson, nu i Stickshifters.

Christer Sunesson hittade en kartong med låtarna till albumet som aldrig gavs ut då som släpps nu, 27 år senare. ”JZBL - 93” släpptes i går och har redan fått positiva recensioner. ”Fradgande folkinspirerad rockmusik med ett raseri ärvt från punken” skrev Mono Magazine i veckan och fann referenser till Garmarna och Gibrish. Jezebels låt ”Ingens vän” finns i ny version på Gibrish senaste album ”Andrahandssånger”.

Till sist: Presstextens beskrivning av Sverige på 1990-talet, är högst relevant och redan citerad i riksmedia: ”Albumet är en kapsel från tiden när Bildt regerade ekonomin i baklås och Friggebo försökte stoppa Lasermannen med allsång. Ian & Bert staplade drickabackar och skyllde alla problem på flyktingarna. Andra förmågor förberedde raskrig eller heilade helt öppet på gatorna.” Keep on rockin in the free world, folks!

Toppen: Snö!

Botten: Brexit.

LISTAN

1. JEZEBEL Band som inte finns som ändå släpper det länge försvunna albumet ”JZBL - 93”.

2. ”VAD HAR DU GJORT?” Vacum-låt som finns i två (!) versioner på Spotifys Svensk punk-lista, en med Vacum, en med Hårdgnissel.

3. ELIAS PETTERSSON Vancouver-stjärnan från Ånge som skänkte prispengar (100 000 kronor) från NHL:s All Star-helg till Parkinson-forskning. Fint.

4. SÅGVERKSDÖDEN Spännande band, live på Gambrinushallen i går med nysläppta ep:n ”Det har redan hänt” i bagaget.

5. ENKRONASMATCH Sundsvall Hockey bjuder på fri entré till derbyt mot Kovland i dag lördag.

6. SUNDSVALL FANS Supporterklubben fyller 30 år och passa på att fira i samband med matchen ovan. Heja!

7. CLAIRE MARTIN & MARTIN SJÖSTEDT TRIO ”En av världens bästa jazzsångerskor” en liga Jazz Times, på Jazzklubben i Sundsvall, måndag 3 februari.

8. ONDSKAN Jesper Arins hyllade föreställning efter Jan Guillous roman på Kulturmagasinet, tisdag 4 februari.

9. EN LITEN KROG Fyller fem år nästa vecka. Grattis - och bon apetit!

10. IGGY POP levande legend som fick en Lifetime Award på grammy-galan i veckan.

Björn Brånfelt

