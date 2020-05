Björn Brånfelt: Pipeline visar vägen i krisen

Lady Gaga i hemmastudion, Elton John vid ett piano i trädgår’n, Paul McCartney via mobil och ett sammanlänkat Rolling Stones…

Yeah, visst, läckert.

Men visst skapade (eller återskapade?) Pipeline och Red Mecca det perfekta livestreaming-formatet förra veckan?

Pipelinecafé - wow liksom!

Noterar precis nu, när jag hämtat en kopp nybryggt kaffe och läser vad jag just skrev, att det finns två frågetecken i den andra meningen (eller utgången som vi i branschen säger) ovan.

Jag bestämmer mig för att låta båda två stå kvar, som tecken på den nya osäkra tid vi lever i nu.

Vi har aldrig varit så vilsna och utan kunskap inför något så hotfullt som vi är nu när ett okänt och oförutsägbart virus sveper fram över jorden.

Det är verkligen overkligt.

Ser i skrivande stund på CNN att Georgia och några andra stater i USA planerar att ”göra en Sverige”, det vill säga öppna upp stora delar av samhället igen.

Vi som tror att den svenska modellen är bäst - att livet, trots allt, måste fortgå i så hög utsträckning som möjligt - kan inte göra mer än hålla tummarna för de stackars amerikanarna.

Vi upplever en ny ny tidigare okänd och otänkbar, brist på…tja, upplevelser.

Digitala ”besök” på muséer och konsthallar är fungerande substitut, i alla fall under en kort tid, liksom de digitala livestreaming-event som poppar upp på internet nu.

”One World: Together at Home” - där superstjärnor som Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney The Rolling Stones spelade live hemifrån - innehöll ögonblick och framträdanden med wow-faktor.

Bara att se hur stjärnorna har det hemma liksom.

Men frågan är om inte Sveriges äldsta och mest anrika rockklubb - Pipeline i Sundsvall - skapat det bästa formatet för livemusik online hittills?

Red Mecca på scenen. Synthar, Jan Strandqvist, ett mikrofonstativ, Sussie Jonsson. backdrop: rörliga bilder.

Intill, i en fåtölj, Thomas Björling, programledare eller ciceron.

Några låtar, sedan intervju (eller snarare samtal), fler låtar, nytt samtal. Coolt, snyggt ljussatt, suveränt ljud.

Briljant. Med lite old school-vibbar. Typ Måndagsbörsen, AB Svensk Rock, sånt.

Hursomhelst:

Pipelinecafé är ett fantastiskt koncept. Jag ser det som en mall för ett format som kommer överleva pandemin.

Vore jag med i ett band (och det är jag ju) skulle jag vilja sätta upp oss på listan för kommande livestreaming-event.

TOPPEN: Den svenska modellen.

BOTTEN: Covid-19, vad annars?

ALLTINGS 10 i topp:

1. PIPELINECAFÉ

Vilket suveränt format för livestreaming. Detta kommer överleva pandemin. Mer tack!

2. JOHAN JÖNSON

Prisad på Litteraturgalan förra veckan, uppväxt ”i och kring Sundsvall”, för diktsamlingen ”Marginalia/Exterminalia”. Intervju på P1 Kultur. Lyssna.

3. RED MECCA

Första bandet på Piplinecafés livestreaming. Finns på Youtube.

4. THOMAS BJÖRLING

Hej tv-kanaler! Söker ni programledare? Kolla in Pipeline-profilen i livestreamingen med Red Mecca. Se ovan.

5. SUNDSVALLS STADSREVY

Fick två nummer nominerade i till revy-SM som, oups, ställs in i år p g a ni vet vad.

6. JESSICA FALK

Sundsvallsartist, enda svensk som är med i musikprojektet ”We are 1 World”. Mer info på Google.

7. DANNY COOLTMOORE

Låtmaskinen i sta’n släpper trilogi om städer. Största singeln: ”Jag måste genast lämna Göteborg”. På Spotify etc.

8. TOM MOORE

99-årig krigsveteran som gick 100 vändor i trädgården, samlade in mer än 300 miljoner till sjukvården och gick upp i topp på brittiska singellistan!

9. BAD SEED TEEVEE

Nick Caves nystartade en Youtube-kanal som visa videos och klipp ur filmer.

10. MACHO JÄVLA HOCKEYKILLAR SLUTA SJUNGA QUEEN

Är det världens bästa låttitel någonsin?