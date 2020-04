Björn Brånfelt: Punksvall just nu – bäst någonsin?

Är Jonsson United det bästa svenska gruppnamnet någonsin?

Kanske.

Är Hårdgnissels ”Schack Matt” det bästa Punksvall-albumet någonsin?

Kanske.

Hur är det med Patrik Tanners ”Do You Still Believe In Rocknroll”?

Många frågor att tackla nu, inte bara de ovan, inte bara de vanliga funderingarna.

Den här veckan, och förra och förra, helt nya omständigheter.

Som skribent, författare av artiklar och krönikor, ställs man just nu inför ett dilemma: Hur ska man göra med formuleringen ”i dessa corona-tider”.

Använda eller inte?

Någon någonstans sitter någon - eller några (antagligen många) - och för statistik över sådant.

Vill man ingå i underlaget till det antagligen nedlåtande resultatet genom att skriva ”i dessa corona-tider” i nästan varje text man skriver nu i dessa corona-tider?

De flesta fattar förstås det som är underförstått i en text eller krönika.

Men på sociala medier finns knepigt folk.

Totalt oemottagliga för fakta, sunt förnuft, satir och ironi. Plus troll och trollkonton.

Man får stå ut med mycket nuförtiden.

Vi kör en gammeldags pop-krönika i stället.

I dag släpps ju, till slut, äntligen, Hårdgnissels efterlängtade uppföljare till hyllade debutalbum ”Befordran till härligheten”.

Nya albumet heter ”Schack Matt” och innehåller den i Sverige redan världsberömda låttiteln ”Macho jävla hockeykillar sluta sjunga Queen” som kan vara den bästa punklåttiteln någonsin, inte bara i Punksvall.

Fredrik Strage, DN-krönikör och populärkulturtyckare i TV4, blev eld och lågor och fick Vera Ödell och kompani att göra video i replokalen som visades i TV4:s morgonprogram.

Albumet släpps i dag, en eller par låtar har släppts som singlar (tror jag).

Hörde för första gången albumversionen av ”Macho jävla hockeykillar sluta sjunga Queen” på Spotify nyss och blev sugen på att köra en säkerhetsnål genom kavajslaget direkt.

Bara för att liksom.

Men veckans mest knäckande är ändå – Jonsson United!

Ett Sundsvallsband som redan släppt en singel, ”Heja Sverige!”

Hur jag lyckats missa eller glömt dom (här får ni föreställa er chockat ansikte-emoj) är obegripligt.

Jag känner ju flera va dem i bandet.

Nya singeln ”Från en tid till en annan” som släpps idag är rockig pop eller poppig som har potential bli en radioplåga.

Kanske är ändå Patrik Tanners ”Do You Still Belive In Rocknroll” bäst just nu?

Den Minneapolis-baserad punksvallarens nya album låter när det är som bäst som om Alice Cooper Group (innan Alice Cooper blev soloartist) vore punkare.

TOPPEN: Punksvall.

BOTTEN: Trumpokrati.

Björn Brånfelt

ALLTINGS TIO I TOPP

1. RED MECCA

Först med livestreamad konsert på Pipeline i Sundsvall, i morgon lördag 25 april. Köp stödbiljett!

2. HÅRDGNISSEL

Äntligen släpps andra albumet med bandet som motiverar termen ”Punksvall 2.0”. Titel: ”Schack matt”.

3. MACHO JÄVLA HOCKEYKILLAR SLUTA SJUNGA QUEEN

Punskvall-poesi koncentrerad i bästa låttiteln.

4. HOCKEYKILLAR

Nu slutar ni sjunga Queen, okej?

5. JONSSON UNITED

Bästa gruppnamnet någonsin? Kanske. Ny singel från Sundsvallsbandet i dag: ”Från en tid till en annan”.

DANNY COOLTMOORE

6. Låtmaskinen i sta’n släpper trilogi låtar om städer med start 5 maj.

7. FOTBOLLS-VM -94

Roligare än man trott och hoppats att kunna se alla Sveriges matcher i sin helhet. Två nya i helgen!

8. BOB DYLAN

Först 17 minuters-singeln ”Murder Most Foul” och den här veckan ”I Contain Multitudes”. Härnäst?

9. ”JUST NU: BROLIN FLYTTAS NED PÅ MITTFÄLTET”

Veckans bästa pushnotis, från SVT i söndags, inför visning av Sverige-Ryssland från VM 1994.

10. ROLLING STONES

Live hemifrån på ”One World - Together at Home”. Fråga: Charlie Watts trumspel?