Björn Brånfelt: Regn och rusk och spökångest - äntligen blir det höst!

Det är ju numera nåt hysteriskt och kravfyllt med somrarna, sedan vi alla börjat förlägga delar av vårt sociala liv på sociala medier.

Man ska ha det så bra.

Man ska vara glad och lycklig på altaner eller trädgårdar och i stugor och på spännande resor och fantastiska festivaler med familj och vänner och posta bilder på Facebook och Instagram och visa upp för hela världen hur bra man har det.

Det är där ribban ligger juni-juli-augusti.

Bara fötter i en solstol (väldigt 2013 men det förekommer fortfarande), en immig ölflaska i motljus på ett bord, helst ett fränt udda märke, men bara en butelj (och absolut inte burk!), allt fler verkar ha insett att bilder som för tankarna till omslaget på Nationalteaterns ”Livet är en fest”-album kan sända fel signaler.

Nätsupandet kan vara på väg ner.

Vi verkar klara med det mesta av det där somriga nu - sol, och bad och semesterdagar - om man scrollat sig igenom statusuppdateringarna på sociala plattformar den senaste veckan.

Blandade känslor inför det så klart, men rätt skönt ändå.

Rockpubliken kan ställa tält och ryggsäckar på vinden och sikta in sig på coola konserter på Pipeline, Aveny, E Street, EQ House och de andra lokala scenerna i stan.

Bokälskarna kan vira in sig i filtar i soffan och sluka böcker i lugn och ro och vi är många som ser fram emot att äntligen kunna börja streama de där serierna som ”alla” tipsat om de senaste månaderna (hur har de tid se så mycket?)

Man kan till och med tänka sig att die hard-GIF Sundsvall-supportrar välkomnar inför match-ångest-attackerna och höstspökrädslan som infinner sig den här tiden varje år.

Det är ju nåt välbekant, nåt man känner igen, nästan nånting, ja…tryggt?

Timrå IK-fansen har fått hjälp komma över SHL-degraderingen i och med att älsklingen Jonathan Dahlén är tillbaka - och det finns nog ett uppdämt behov av Sundsvall Hockey också, en klubb vars a-lag är tillbaka i seriesystemet.

Själv glädje jag åt en ”Törs snart inte gå ut längre”-uppdatering på Facebook om björnar som tagit sig in i stuga och druckit upp 100 burkar öl.

En övergiven sommarstuga som tas över av partysugna björnar kan vara det överlägset roligaste hösttecknet i år.

TOPPEN: Jonathan Dahlén tillbaka.

BOTTEN: Östersunds straff.

1. JENS NILSSON/ MITTREVYN

Två guld i revy-SM till revyn med suveräna före detta sundsvallsaktören Jens Nilsson. Grattis!

2. DANNY COOLTMOORE & SMALL TOWN PIMPS

”Don’t Come knockin’ on my door” med den oväntade sundsvallscombon passerade veckan 100 000 spins på Spotify. Wow!

3. JONATHAN DAHLÉN

Till slut kom beskedet hockey-Medelpad väntat på: Jonathan Dahlén är tillbaka i Timrå IK den här säsongen. Heja!

4. OTTO WALLIN

Nu är det klart - pugilisten från Ljustadalen möter legendariska Tyson Fury i stor tungviktsfight i Las Vegas 14 september.

5. SUNDSVALLS STADSREVY

Revygänget i stan var också i final i revy-SM i östersund, glöm inte det!

6. SUNDSVALL HOCKEY

Ett till glädjande besked i hockey-Medelpad - laget från sta’n är tillbaka, hade ispremiär i veckan.

7. ALEXANDER STEEN

Stort att NHL-stjärnan valde att ta Stanley Cup-bucklan till stora torget i Sundsvall i veckan.

8. DOM OÖNSKADE

Resterna av legendariska punksvallbandet Pizzoar, på punkgala med Topper och Headons på Broder Tuck i Stockholm i kväll.

9. HAMMARBY-GIF SUNDSVALL

Helgens tv-rysare, från Tele 2 Arena i morgon. Kommer vändningen eller lämnar matchen GIF-supportrar i fosterställning?

10. TOLCHOCK

En påminnelse om Sundsvallsbandets ”World of Tolchock 1997-2017” som fått finfina recensioner.