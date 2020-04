Björn Brånfelt: SVT Play är bäst – ingen protest!

En cool serie ”alla” snackar om på HBO eller en hajpad film på Netflix?

Nä.

Hellre ”Diego Maradona”, ”Tage Erlander - makten och sanningen”, ”Fast i Sherlock Holmes” och ”Chaplin mot FBI”.

Allt på suveräna SVT Play.

Det fanns en tid när jag såg alla filmer som hade premiär på bio i Sundsvall.

Jag var kultur- och nöjesredaktör på Dagbladet och ansvarade bland annat för filmrecensioner. Jag tog uppdraget på allvar.

Under en period var jag ensam recensent och såg allt och precis nu, när jag skriver det, kommer jag ihåg en historia från då, värd återge, fast den var pinsam - för mig.

Så här:

På bio, Sandrews, med två kompisar. De några steg bakom på vägen in i salongen. De stannade i dörren, jag gick in. En av dem ropade, jättehögt:

”Hej, det är jag som är recensenten!”

Alla i salongen vände sig om och tittade mot dörren. Där stod jag.

Kompisarna hade stängt dörren från utsidan.

Det var, visade det sig, en GIF Sundsvall-grej som polaren snappat upp, nåt som spelare i a-laget utsatte nya unga spelare för. Typ ”knacka i glas på officiella fester” och säga ”min kompis här vill hålla ett tal” och sånt.

Jag ser fortfarande mycket film, ingår i jobbet, jag har de flesta streamingtjänsterna men ibland vill och kan jag välja helt fritt.

Då blir det, nio gånger av tio, minst, SVT Play.

Svensk ång-tv:s play-tjänst håller ju världsklass.

Nu kan man se ”Falsk identitet” igen – världens kanske bästa spionserie någonsin. Fyra säsonger att se innan säsong 5 har premiär 1 maj.

Förutom programmen i ingressen kan jag tipsa om ”Den bittra smaken av teflon”, en dokumentär som kommer få dig att slänga alla stekpannor som inte är av järn.

Glöm för all del inte ”Öppet arkiv, ett digitalt svenskt tv-historiskt museum där man kan tillbringa fler tv-tittar-timmar än man har, till och med i dessa isolerad i hemmet-tider.

Fatta omfattningen. ”Måndagsbörsen” med U2 eller Thore Skogman och med Leif GW Persson (jo!). Strindbergs ”Spöksonaten” med Allan Edwall från 1972. ”Gula Hund”. ”Den vita stenen”. Melodifestivaler –och ”Alternativfestivalen” från 1975 med Ville, Valle och Viktor. ”Mosebacke Monarki”. Kurt Olsson. ”Nilecity”.

Till sist: SVT:s dagliga tv-utbud är, just nu, fantastiskt. Filmer och gamla serier på dagtid och i morgon lördag - Sveriges alla matcher från fotbolls-VM 1994 i sin helhet.

Med ”uppsnack” i studio före med Mats Nyström och Jane Björck som gjorde samma sak 1994.

TOPPEN: SVT

BOTTEN: Trumpokrati

ALLTINGS TIO I TOPP

1. SVERIGE-KAMERUN

Sveriges öppningsmatch i fotbolls-VM 1995 - med ”uppsnack” i studio med Mats Nyström och Jane Björck. SVT1 15.40.

2. LARS BYGDÉN

Sundsvallsrockaren som bjuder på veckans mest sensationella släpp - en hyllningsfilm till Selånger SK Bandy!

3. PATRIK TANNER

”Do You Still Believe In Rock’nroll”, kan vara årets hittills bästa rockalbum. Worldwide.

4. YOHIO

Videon till nya singeln ”Polkadot Politics” - inspelad i Sundsvall - på väg mot 100 000 visningar på Youtube.

5. DANNY COOLTMOORE

Ny singel idag,”This is”, samtidigt som ”Don’t come knockin’”nått 415 000 streams på Spotify.

6. ROULETTE

”Never Enough” med stans hårdrocksveteraner finns nu som, snygg, video på Youtube bl a.

7. DEN STORA ÄLGVANDRINGEN

SVT:s slow tv-succé är tillbaka. Den här veckan har det blåst. Det kan bli norrsken också (men inte säkert).

8. ISSUE #90

Nick Caves fina svar på frågor från fans om coronakrisen, på theredhandfiles.com.

9. BIGGY POP

Iggy Pops kompis, en kakadua, som tacklar isoleringen med husse på sitt instagramkonto.

10. CNN/CBS

Nyhetskanalerna som avbröt direktsändning från Donald Trumps pressträff när det blev valtal med propagandafilm.