Hotet mot Nina Fållbäck Svensson avskrivs: "Det var en Trumpanhängare från Texas"

Nina Fållbäck Svensson har fått polisens besked att fallet läggs ner.

– De tyckte inte det var något som man behövde gå vidare med. De bedömde det väl inte mer farligt än så. Jag vet inte om de har tittat på vad det är för person som skickade det där, förklarar hon.

Personen i fråga är en man i Texas, USA. Hotet dök upp i kölvattnet till uppsägningen av en stafettläkare i psykiatri som sparkades för sina extrema åsikter i början av september.

Budskapet som lämnades via Facebook löd: "Traitors get what they deserve in the end" (förrädare får vad de förtjänar i slutändan).

– Jag tyckte det var obehagligt, riktigt obehagligt, säger Nina Fållbäck Svensson.

Fallet polisanmäldes omgående i samråd med regionens säkerhetsavdelning.

Texasbon tycks reagera på vad den sparkade stafettläkaren berättar på en blogg. Så mycket framgår också att han är Trumpanhängare.

Stafettläkaren i sin tur tog snabbt avstånd från hotet.

"Jag vill uppriktigt be den person som gjorde det att tygla sina känslor. SLUTA HOTA!" skrev han i ett Twitterinlägg.

I samma veva utlovades dock "både polisanmälan mot Nina Fållbäck Svensson och ett civilprocessuellt förfarande med stämning avseende skadestånd".

– Han skulle polisanmäla mig för grovt tjänstefel. Men jag har inte hört något mer om det, säger hon.

Nina Fållbäck Svensson har i dagarna slutat som chef för specialistvården i Region Västernorrland och börjat som förbundsdirektör vid Norrlandstingens Regionförbund i Umeå.