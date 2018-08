Misstänks ha stulit pengar från äldre kvinnor i Hälsingland – nu kan tjuvarna vara på väg mot Västernorrland

Polisen i Region Mitt har under de senaste dagarna fått in flera anmälningar som gäller brott mot äldre personer. Under torsdagen kom det anmälningar från Söderhamn och Harmånger i Hälsingland och nu misstänker polisen att den eller de misstänkta rör sig norrut i landet, alltså mot Västernorrland.

I båda fallen har en främmande man tagit sig in i bostaden hos äldre kvinnor där han ska ha stulit värdesaker och pengar. I det ena fallet har mannen bett om att få växla pengar och i det andra har han bett om att få låna papper och penna.

Nu går polisen ut och varnar för brotten uppmanar till uppmärksamhet.

Här kan du läsa polisens tips kring hur du skyddar dig mot sådana brott.