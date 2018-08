Rättsexperten: ”Mord och dråp har inte ökat de senaste 250 åren i Sverige – se förbi klickraketer och rubriker!”

Brottsförebyggande rådet (Brå) är den myndighet som har koll på olika typer av statistik gällande brott. Enligt Brå har misshandelsbrotten inte har ökat. Tvärtom. Den sortens brottslighet har minskat sedan början av 2000-talet. En viss ökning verkar ha skett de senaste åren. Men det är alldeles för tidigt för att säga om ökningen bara är tillfällig eller om det faktiskt är ett trendbrott.

Också när det gäller dödligt våld, det vill säga mord, dråp och vållande till annans död, ser statistiken ut på ungefär samma sätt. Generellt sker omkring ett hundratal fall av dödligt våld i Sverige. Här kan man se att det dödliga våldet har minskat kraftigt sedan 1990-talet. Då fanns det vissa år med över 120 fall. Därefter har det rört sig om någonstans mellan 60–90 fall per år. Men de senaste åren hamnar siffrorna återigen över hundrastrecket. En förklaring till ökningen tros bero på olika uppgörelser bland kriminella gäng.

Tydligare blir kanske statistiken om det dödliga våldet ses i ljuset av fall per 100 000 invånare. Det är ett vanligt jämförelsesätt. Då handlar det om 1,1 per 100 000 invånare och år. I ett internationellt perspektiv är siffran extremt låg. Den siffran har också varit ganska konstant under en längre tid. Men den har också varit betydligt högre än i dag, till exempel under början av 1990-talet.

Mer hur ser det då ut i ett historiskt perspektiv? Ja, minst sagt förvånande! Sett till antalet invånare i Sverige, har mord och dråp inte ökat de senaste 250 åren.

Samtidigt som siffrorna pekar på att brottsligheten som helhet har sjunkit sedan 2000-talet, visar andra slags källor att allmänheten inte tycker så. Brå genomför årligen en så kallad nationell trygghetsundersökning. De som fyller i enkäten får bland annat svara på om de tror att brottsligheten har ökat. Sist trodde hela 75 procent att brottsligheten har ökat. Den bilden är alltså inte korrekt.

Det finns alltså en väldigt tydlig skillnad mellan den officiella statistiken och allmänhetens uppfattning om brottsligheten.

Det finns alltså en väldigt tydlig skillnad mellan den officiella statistiken och allmänhetens uppfattning om brottsligheten. Vilket får mig att undra: Hur kan det komma sig? Jag tror att en nyckel är information. Det är ingen vild gissning att de flesta människor får en bild av brott genom medier. Ju mer spektakulärt ett brott är, desto mer uppmärksamhet får det. I all enkelhet ges en ganska snäv bild – där fokus kanske ligger på ett visst brott. Sällan tar personer del av data som faktiskt finns tillgänglig.

En annan anledning är att brott och straff har seglat upp som ett viktigt politikområde. Det gör också att det finns ett politiskt intresse av att måla upp en viss bild av brottsligheten – att det kanske överdrivs i debatten och så vidare. Och eftersom politikerna pratar om det, fokuserar också medierna mer på de frågorna. Väljarna får därmed uppfattningen att brott och straff är särskilt viktigt. Och så rullar det på.

Jag vill uppmana dig att försöka se förbi klickraketer och alarmistiska rubriker om olika våldsbrott. Mediebilden kan leda tanken fel.

Så. Vad vill jag ha sagt med den här texten, kanske du tänker? Jag vill uppmana dig att försöka se förbi klickraketer och alarmistiska rubriker om olika våldsbrott. Mediebilden kan leda tanken fel. Om man tar några steg tillbaka och faktiskt tittar på den statistik som finns, så ser man snart att brottsligheten inte har ökat. Kanske en insikt som är väl värd att ta med sig i slutspurten på valet.

Faktaruta

► Den statistik som anges i texten kommer från flera rapporter från Brå, särskilt rapporten ”Kortanalys 5/2018 Kortanalys om brottsutvecklingen” samt Hans von Hofers publikation ”Brott och straff i Sverige. Historisk kriminalstatistik 1750–2010. Diagram, tabeller och kommentarer” från 2011.

DENNIS MARTINSSON