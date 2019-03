Busschaufför misstänks för trafikbrott efter rondellkrock i Haga – två liknande olyckor med buss på fyra dagar

Två liknande bussolyckor har nu skett på mindre än fyra dagar. Båda i en rondell och i båda fallen körde bussen in i en personbil i rondellen.

I den första olyckan som skedde i måndags skadades ingen. Föraren fick åka hem efter kontroll på sjukhus.

Vid olyckan i går i Haga fick räddningstjänsten klippa upp taket på personbilen och ta ut en man i 60-års åldern genom taket. Mannen skadades dock endast lindrigt.

– Jag kan inte kommentera olyckan i går då det pågår en utredning. Men det är de trafikföretag vi upphandlat som ska se till att de har kompetenta förare, säger Hans Fälldin.

Men nu har det skett två liknande olyckor i rondeller på kort tid, vad säger du om det?

– Vår hållning är så klart att man ska följa de trafikregler som finns. Följer man inte trafikreglerna blir chauffören personligt ansvarig, säger han.

Det har också kommit in både insändare, filmer och tips till oss om att bussar inte följer väjningsplikt på 70-sträckor som Granloholmsleden, vad säger du om att det finns upprepade klagomål just gällande väjningsplikt?

– Vi får inte in så många klagomål just kopplade till väjningsplikten, men alla kundklagomål vi får in för vi vidare till Trafikföretagen och de i sin tur har en dialog med sina förare. Det har hänt i fall när det varit upprepade problem att förare fått sluta, men det är ovanligt, säger Hans Fälldin.

Vid båda olyckstillfällena rådde halt väglag på platserna enligt Räddningstjänsten.