Karta: Viltolyckor ökar i Västernorrlands län – här är risken störst

Under 2018 registrerade polisen 1 079 viltolyckor i hela Västernorrlands län, ett snitt på 2,95 per dag, och allra värst var det i både januari och december.

De flesta viltolyckorna som inträffar är med rådjur. Av de totalt 1 079 olyckorna som rapporterades in under fjolåret var 803 med just dessa djur. Efter dem kommer älg – 256 olyckor under 2018.

– Rådjuren är många fler än älgarna i Västernorrland och därför blir det mer rådjursolyckor än älgolyckor, säger polisen Roger Wiklander.

– Det är mycket snö under vintertid och det gör att djuren får svårare att hitta mat och därför vandrar de mot Europavägarna där de blir påkörda.

De flesta viltolyckor i länet inträffade i Sundsvalls kommun med mer än 300 olyckor:

– När det gäller rådjursolyckor så händer de framförallt i Sundsvallsområdet och på Alnö och när det gäller älgolyckor så inträffar de överallt längs E4 och E14.

Viltolyckorna innebär stora kostnader för samhället, bara älgolyckor kostar samhället cirka en miljard kronor per år, berättar Roger Wiklander och samtidigt tycker han att folk har blivit bättre med att anmäla viltolyckor.

– Vi kör informationskampanjer hela tiden. Det finns egentligen en lag i Sverige som säger att man måste anmäla om man har kört på ett djur. Just nu är det cirka fem procent av viltolyckorna som folk mörkar och inte anmäla.

Vad ska man som en bilförare tänka på för att undvika en viltolycka?

– Det är väl att man är medveten om det och respekterar att det finns mycket vilt. Att man håller utkik och anpassar hastigheten. När viltet väl dyker upp så upptäcker man oftast de så sent – ofta hinner man inte stanna.

– Nu under vintern så har man möjlighet att se de spår som djuren gör efter vägen. Det betyder att djuren fortfarande finns kvar på samma ställe. Titta på vägkanterna och tänk alltid på att du ser 100 - 150 meter fram när du kör på motorvägen, säger Roger Wiklander.

Under de första två veckorna under 2019 registrerade polisen 19 viltolyckor i Västernorrlands län.

Här på vår interaktiva karta ser du var i länet viltolyckorna inträffade under 2019:

De mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i Västernorrlands län under de senaste tre åren är:

E14 Matfors – E14 Ljungaverk

Lv665 Alnö

Lv330 Bergeforsen – Rv83 Liden

Rv90 Sollefteå – Rv90 Junsele

E4 Örnsköldsvik - Husum

Lv348 Billsta – Lv348 Hälla