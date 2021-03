Blomqvist redo för GIF-säsongen: "Fysiskt det bästa jag känt sedan jag kom hit"

Efter 90 spelade – och mållösa – minuter på Studenternas mellan Sirius och GIF Sundsvall gick det att konstatera en sak: Det var inte målchansernas match.

Tvärtom, det var försvararnas tid att kliva fram.

Och det gjorde de, efter att ha hållit nollan mot det allsvenska laget.

– Vi skapar inte jättemycket målchanser av egen kraft, vi har något inspel från kanten och omställningsläge men fokus var absolut på försvarsspelet inför matchen. Och det är vi nöjd med, säger Alexander Blomqvist.

Mittbacken är nu inne på sitt tredje år med GIF Sundsvall, efter att ha skrivit på ett fyraårskontrakt 2019.

Den föregående säsongen vill han nog till hälften mest bara glömma bort, för det var ungefär så mycket han missade på grund av skador.

Men att det här skulle vara någon säsong med chans till revansch håller han inte riktigt med om.

– Njae, man kan inte alltid hjälpa att man får en skada eller att något händer men det är klart, fysiskt är det det bästa jag känt sedan jag kom hit. Jag är taggade på att säsongen ska dra i gång.

En annan sak att sätta i perspektiv är att GIF Sundsvall förra säsongen faktiskt, trots sjätteplatsen, gjorde tredje flest mål i serien (53). Endast Degerfors (64) och Halmstad (61) var bättre i den kategorin.

Den tragiska läsningen för supportrarna blir när man skärskådar antalet insläppta mål. Även där var man trea – fast från "fel" hål. Där var det jumbon Ljungskile (50) och AFC Eskilstuna (49) som släppte in fler mål än GIF Sundsvall (48).

– I dag visar det ändå att vi har lärt oss lite att vi inte får ge bort för enkla mål och bjuda in motståndarna i matcherna. Ska de göra mål måste de slita för det och göra det bra, och inte att vi ger bort bjudningar. Det är en lärdom vi alla tagit med oss in i den här säsongen, säger Blomqvist.

– Vi har sagt att vi ska ta lite mindre risk i speluppbyggnaden, speciellt på egen planhalva, och tappa mindre bollar i farliga lägen. Sedan tycker jag att när vi väl är uppställda i försvarsspelet med elva man bakom bollen, då känns det bra. Vi känns trygga och stabila.

Mot Sirius testade GIF Sundsvall, delvis motstridigt, också något nytt, just för att stävja bjudningarna: Att ligga extra lågt i försvarsspelet över planen och inte vara för aggressiva i pressen.

– Vi ville starta pressen lite lägre i dag samtidigt som vi skulle försöka pressa dem när vi väl fick läge. Men de var skickliga så det blev automatiskt att vi föll ner lite på grund av det.

► Matchen

IK Sirius–GIF Sundsvall 0–0 (0–0)

Mål: -.

Domare: Martin Strömbergsson.

Publik: 0.

► Så spelade GIF Sundsvall

Gustav Molin – Anton Eriksson, Alexander Blomqvist, Niklas Dahlström (ut 64) – Robert Lundström (ut 72), Erik Andersson, Daniel Stensson, Paya Pickhah (ut 64), Dennis Olsson – Pontus Engblom, Linus Hallenius.

Bänken: Tobias Hellström (mv), Teodor Stenshagen, Albin Ekström (in 64), Pontus Silfwer (in 64), Ludvig Nåvik, Albin Palmlöf och Johan Bengtsson (in 72).

► Nästa match

Söndag 28 mars (13.00): Östersunds FK–GIF Sundsvall (Jämtkraft Arena).