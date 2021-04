Blötsnö och och starka vindar nästan hela påsklovsveckan – då finns solchanser i Medelpad

På tisdagen vaknade många medelpadingar upp till ett snöblandat regn utanför fönstret. Det yrande aprilvädret beror på att kall luft har dragit in över hela landet, enligt Josefine Bergestedt på Stormgeo.

– Det ser ut som den kalla luften håller i sig resten av veckan. Det innebär att det blir upp emot fem till sex plusgrader som mest under dagarna och minusgrader på nätterna, säger hon.

Under tisdagen väntas regnet fortsätta att falla över Medelpad. Dock väntas ett klarare väder redan under morgondagen, då solen kan komma på besök. På onsdagen väntas ingen regn eller snö – men däremot starka vindar.

– Då blåser det nog en del kyliga och nordliga vindar. Det kan nog upplevas som kallt fastän solen är framme. Även torsdagen ser ut att bli ganska klar, säger Josefine Bergestedt.

Lagom till helgen väntas snöovädret vara tillbaka på fredagen. Temperaturen kan ligga mellan två och tre plusgrader. Det snöblandade regnet gör sin entré under morgonen och kan senare under dagen övergå i ett snöfall. Det hela beror på om temperaturen sjunker under natten.

– Det skulle kunna bli lite halt framåt fredagskvällen om det är nollgradigt, säger Josefine Bergestedt och tillägger:

– Det skulle nog kunna bli mellan fem och tio centimeter på fredagen i form av antigen regn eller snöblandat, säger hon.

