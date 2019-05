60-talshus på 107 kvadratmeter sålt i Sundsvall – priset: 4 045 000 kronor

Kovland dominerade den första halvleken i mötet med IFK Timrå. Och när de första 45 var spelade lyste 0–3 vid sidan av Timrås konstgräsplan.

– Vi tar absolut med oss andra halvlek, att vi kan stå upp mot dem. De vinner jättemycket på att man tror att man har förlorat på förhand. Det var en jätterolig match. Det är kul att möta duktiga spelare, det är en utmaning för oss att gå in och kriga, säger Timrås tränare som var nöjd med att laget åtminstone vann den andra halvleken.

0–3 vid kaffet slutade 1–3 efter att ungtuppen Olivia Sundström kommit in och dundrat in reduceringsmålet med en välriktad projektil som gick ribba in.

Ni ser, lär och vågar – är det din sammanfattning?

– Jajamen, säger Patrick Davis.

Kovland tappade inte en poäng i trean i fjol och har inlett återkomsten i tvåan med tre raka segrar.

Men tränaren Emma Westlund såg förbättringspotential i mycket efter matchen mot IFK Timrå.

– Vi kan inte vara missnöjda efter en vinst, men det är en styrka att vi kan vinna när vi har en av våra sämre dagar. I dag finns lite att jobba på, det är lätt att slappna av när man vinner, så en sån här match kan vara en tankeställare. Jag tycker att Timrå står upp bra, de har mer vilja än oss i andra, det får vi ge dem att de har, säger Westlund.

IFK Timrå är ett lag som kryllar av tonåringar.

Kovlands IF är ett lag där spelarna är i ett annat skede i livet. De flesta är mammor.

– Vi har lika många ungar som spelare, säger Emma Westlund med ett leende.

En av morsorna är Amanda Sevefjord som hängde med döttrarna Isabell och Leona efter matchen.

– Vi gör kanske inte den bästa matchen i dag, vi gör mål på våra chanser och orkar hålla i. Men Timrå gör det svårt för oss. Nu har vi haft två matcher där det har varit lite trögare. Vi krigar på bra och vinner matchen.

Bilderna från matchen

Kovlands sanslösa segersvit

► 2017 (Division 2 Mellersta Norrland): 8 matcher, 8 segrar, 44–6 i målskillnad. Fotnot: Kovland förlorade med 2–0 i premiären mot Krokom/Dvärsätts IF och spelade sedan de 15 följande matcherna utan en enda förlust. Det senaste krysset kom i den mållösa hemmamatchen mot Bik SK den 28 juni 2017.

► 2018: (Division 3): 16 matcher, 16 segrar, 147–2 i målskillnad.

► 2019 (Division 2 Mellersta Norrland): 3 matcher, 3 segrar, 19–1 i målskillnad.

► Totalt: 27 matcher, 27 segrar, 210–9 i målskillnad.

Matchen

IFK Timrå–Kovlands IF 1–3 (0–3)

Mål: 0–1 (26) Jonna Wistrand, 0–2 (39) Emelie Åkersten, 0–3 (40) Jenny Nordenberg, 1–3 (48) Olivia Sundström.

Domare: Henrik Olsson.

Publik: 100.

Kommande matcher

Fredag 17 maj (19.00): Stöde IF–Kovlands IF.

Lördag 18 maj (11.00): IFK Timrå–Ope IF.